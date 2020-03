Rio Grande do Sul A Trensurb retoma a circulação de trens acoplados e tabelas horárias normais

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

Ao todo, 26 trens serão utilizados simultaneamente

Nesta segunda-feira (02), a Trensurb deve retomar a operação de trens acoplados no horário do pico da manhã, com a circulação das composições de oito carros – cada uma delas formada por dois trens série 100 acoplados.

Com isso, 26 trens serão utilizados simultaneamente. Duas composições de oito carros circularão pela Linha 1 da Trensurb: das 6h54min às 8h19min, três viagens partirão da Estação Sapucaia em direção à Estação Mercado, atendendo ao trecho e sentido mais movimentados do sistema; nesse período, também haverá uma viagem com trens acoplados no sentido inverso, da Estação Mercado até a Estação Sapucaia.

Com essa melhoria na oferta de trens, a Trensurb amplia sua capacidade de atendimento em 13% no trecho Sapucaia – Mercado, em sentido a Porto Alegre: de 16.200 para 18.360 passageiros por hora por sentido.

A melhoria só foi possível, de acordo com o diretor-presidente da Trensurb, David Borille, “com a reconstrução da subestação Sapucaia, ampliamos a oferta de lugares no metrô em um mesmo espaço de tempo, gerando mais conforto para os usuários que utilizam o sistema metroviário”.

Tabelas horárias normais

A Trensurb retoma sua tabela horária normal de operação nos dias úteis, dando fim à utilização das tabelas horárias de verão. Com isso, voltam a ser realizadas 271 viagens por dia útil, com a circulação de 24 trens nos horários de pico.

Durante o vigor das tabelas horárias de verão – que, de 26 de dezembro a 01 de março, buscaram adequar a oferta de serviços à demanda reduzida do período –, 264 viagens eram realizadas nos dias úteis, com 22 trens circulando em horários de pico.

Passageiros transportados

Em 2019, a Trensurb transportou 48.055.364 usuários, o que equivale a uma média de 4.004.614 passageiros mensais. A média de usuários transportados por dia útil foi de 160.343. Em 2018, haviam sido transportados 51.751.903 passageiros.

O mês de agosto foi o mais movimentado do ano passado nas estações da Trensurb: foram 4.371.332 embarques e uma média de 166.678 usuários transportados por dia útil.

O recorde de passageiros transportados em um único dia em 2019 foi alcançado em 17 de abril, data de clássico Grenal pela final do Campeonato Gaúcho, disputado na Arena do Grêmio, próxima à Estação Anchieta. Na ocasião, 184.355 usuários embarcaram no metrô.

As estações que registraram, em 2019, o maior número de embarques no metrô foram Mercado (7.534.449), Canoas (4.587.588), Sapucaia (3.894.259), Rodoviária (3.642.061) e Mathias Velho (3.258.333).

Aeromóvel metrô-aeroporto: No ano passado, 964.460 passageiros utilizaram a linha metrô-aeroporto do aeromóvel, operada pela Trensurb. A média foi de 2.987 usuários por dia útil. No ano anterior, 1.002.358 passageiros haviam utilizado o modal.

