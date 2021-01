Outro país da Ásia, a Indonésia, iniciou a campanha de vacinação com a CoronaVac. O presidente do país, Joko Widodo, recebeu a primeira dose do imunizante.

Widodo queria ser o primeiro para servir de exemplo ao restante da população sobre a confiança depositada na vacina, em evento transmitido ao vivo do Palácio Presidencial de Jacarta. Em seguida foram vacinados um ministro e outras autoridades, como o chefe da Polícia, Idham Azis, e do Exército, Hadi Tjahjanto, o diretor da Associação Médica, Daeng M. Faqih, entre outros.