Mundo Cinco tipos de vacinas estão sendo usadas em 46 países do mundo

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2021

Foram aplicadas 28 milhões de doses de vacinas contra covid-19 no mundo. (Foto: Reprodução)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta quarta-feira (13) que um total de 28 milhões de doses da vacina contra a covid-19 foram aplicadas até agora no mundo, a grande maioria em países ricos. Dos 46 países que iniciaram suas campanhas de vacinação, 38 são nações de alta renda, disse o diretor do Programa de Emergências da organização, Michael Ryan. “Apenas um país é de baixa renda”, afirmou.

“Cinco tipos diferentes de vacinas ou plataformas foram usados”, explicou ele em uma conversa on-line com jornalistas.

“Há populações que querem e precisam de vacinas, mas não vão recebê-las a não ser que façamos uma distribuição melhor”, alertou.

O novo coronavírus matou mais de 1,96 milhão de pessoas desde o início da pandemia, na China em dezembro de 2019, e mais de 91,5 milhões de casos foram registrados, segundo balanço da AFP. Os números, porém, podem ser inferiores à realidade devido às diferentes metodologias e problemas de registros em diferentes países.

A situação atual, com fortes novos surtos na Europa e nos Estados Unidos, é consequência “do que aconteceu nas semanas anteriores”, com as festas de Natal, explicou Maria Van Kerkhove, infectologista à frente da resposta à covid-19 na OMS.

Mais vacinados que casos

Três países já têm mais cidadãos vacinados contra covid-19 do que o total de casos confirmados de pacientes com covid-19. A China, no topo do ranking, aplicou em média quase 93 doses de vacina a cada cidadão que foi infectado pelo novo coronavírus (o dado chinês precisa ser visto com reservas, pois suspeita-se que Pequim esteja omitindo o verdadeiro número total de casos).

A Islândia já aplicou pouco mais de 12 doses a cada cidadão infectado, em média. Israel, que já imunizou mais de 20% de sua população, tem uma média de 3,7 doses aplicadas a cada pessoa que teve covid-19 em algum momento da pandemia. Bahrein, pequeno reino do Golfo Pérsico, e Suécia estão próximos de atingir e superar a marca de 1 cidadão vacinado por 1 cidadão infectado — com a ressalva de que são necessárias duas doses para que o imunizante atinja sua máxima eficácia. No entanto, a parcela da população mundial vacinada até agora ainda é pequena demais para que já se possa registrar um impacto positivo para conter a pandemia ou, ao menos, as mortes e os casos graves da doença, segundo a OMS. A entidade também alerta que as medidas de restrição e o uso de máscaras serão necessárias por todo o ano de 2021.

