Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

A emissora decidiu não produzir o espetáculo e optou por reprisar o especial de 2011. (Foto: Divulgação)

Pelo segundo ano consecutivo, Roberto Carlos não vai gravar um especial de fim de ano para a TV Globo. Por causa da pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, a emissora decidiu não produzir o espetáculo e optou por reprisar o especial de 2011, feito em Jerusalém. Em função da pandemia, o único formato possível seria uma live dos estúdios do cantor, o que a Globo já exibiu duas vezes neste ano, por isso a emissora preferiu a reprise no dia 22 de dezembro.

As empresas que costumam anunciar no especial do Rei já procuraram o escritório do cantor para oferecer patrocínio para um especial independente na internet. É possível, então, que uma “super live” inédita aconteça no fim do ano.

No ano passado, a Globo também não produziu o tradicional especial com o Rei no Rio de Janeiro como é tradição; a emissora exibiu os melhores momentos dos shows da turnê internacional de Roberto Carlos e os bastidores do seu trabalho.

