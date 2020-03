Notícias A Ulbra Canoas terá um hospital de campanha para atender pacientes com coronavírus

Por Redação O Sul | 21 de março de 2020

O local conta com 35 salas que podem ser adaptadas para um hospital de campanha. (Foto: Divulgação/Ulbra)

A partir da próxima semana, o prédio 1 da Ulbra Canoas será transformado em um hospital de campanha. A decisão foi divulgada através do Decreto Nº 72 do município de Canoas, na manhã deste sábado (21), quando também divulgou-se a iniciativa através da conferência online que o prefeito do município, Luiz Carlos Busato, realizou com o governador do Estado, Eduardo Leite.

As comunicações entre o município e a Universidade ocorreram na sexta-feira (20), quando a Reitoria, a Direção do campus e a Comissão de Gestão de Risco Coronavírus da Ulbra, presidida pela professora e médica Miriam Heine, se reuniram com representantes do poder público. “Essa parceria irá nos possibilitar disponibilizar leitos emergenciais. Estamos trabalhando forte na ampliação prevendo essa necessidade”, informou o prefeito. O hospital será instalado no prédio 1 da Ulbra, que conta com três pavimentos e uma área de 4.200 m².

O local conta com 35 salas que podem ser adaptadas para um hospital de campanha, recebendo, no primeiro momento, cerca de 300 leitos. A proximidade com o Hospital Universitário facilitará o trabalho e a Ulbra tomará medidas para isolamento da área a ser ocupada pelo Hospital dos demais prédios da Instituição. Conforme o decreto, a requisição perdurará enquanto durar a situação de emergência.

De acordo com o reitor da Ulbra, Thomas Heimann, inicialmente será utilizado o andar térreo do prédio, na ala oeste. “As salas de aula são bastante amplas e o ambiente é muito arejado, o que torna o local propício para um hospital de campanha ”, destacou o reitor. Ainda neste final de semana, equipes da Ulbra trabalham na retirada das mesas e cadeiras das salas e no serviço de limpeza.

A partir desta segunda-feira (23), os órgãos públicos iniciam o trabalho de assepsia para instalação dos leitos. Serão realizados os processos de higienização e adequação. Limpeza de pisos e paredes, filtros de aparelhos de ar-condicionado e cortinas.

Para o reitor, a participação da Ulbra neste processo, colocando a estrutura à disposição é coerente. “A razão de uma universidade é prestar um bom serviço à comunidade, não apenas formando profissionais competentes, mas também com uma postura ética e cidadã.” completou o reitor.

