Mundo A União Europeia começa a campanha para vacinar seus 450 milhões de moradores

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2020

Os pacientes prioritários são moradores de asilos de idosos e profissionais de saúde. (Foto: Reprodução)

Os países da União Europeia começaram no domingo (27) a campanha de vacinação contra a Covid-19. Moradores de asilos para idosos e profissionais de saúde são os primeiros a receber a injeção. Os europeus estão recebendo a vacina desenvolvida pela Pfizer em conjunto com a BioNTech.

Somados, os 27 países do bloco têm cerca de 450 milhões de habitantes. A União Europeia firmou contrato com diversos fornecedores –com os diferentes acordos, garantiu mais de 2 bilhões de doses. A meta é vacinar todos os adultos em 2021.

Araceli Hidalgo, de 96 anos, uma espanhola, foi uma das que já foram vacinadas. Ela disse aos funcionários do asilo onde ela mora, na cidade de Guadalajara, que não sentiu nenhum efeito adverso. O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, e sua mulher, Mareva, foram vacinados em um hospital de Atenas e as imagens foram registradas ao vivo na TV no país.

Na Itália, o primeiro país na Europa a ser atingido pela pandemia, Claudia Alivernini, de 29 anos, uma enfermeira, recebeu a vacina. “É o começo do fim. É um momento histórico e emocionante”, disse.

Os países da Europa têm alguns dos sistemas de saúde mais bem equipados do mundo, mas como essa campanha de vacinação é muito grande, médicos aposentados têm sido chamados para dar as injeções.

As pesquisas indicam que em alguns países, como na França e na Polônia, parte da população tem receio em relação à vacina. Os líderes de governos dizem que a vacina é a melhor chance dos países voltarem a ter uma vida normal em 2021.

“Estamos começando a virar a página de um ano difícil, a vacinação é o jeito definitivo de sair da pandemia”, disse Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia em uma rede social.

Acesso

No começo da pandemia, os governos dos países do bloco foram criticados por não terem trabalhado de uma forma coordenada para combater a propagação do vírus. A meta, agora, é garantir que haja acesso igual à vacina no continente.

No entanto, a Hungria começou antes da hora no sábado (26) e já iniciou a vacinação dos profissionais de saúde de Budapeste. A Eslováquia também iniciou a campanha antes da hora. E, na Alemanha, alguns idosos de um asilo foram vacinados.

“Nós não queremos desperdiçar um dia com a vacina guardada, queremos usar de uma vez”, disse Karsten Fischer, da força-tarefa de combate à Covid-19 no estado da Saxônia-Anhalt.

Vacina

A distribuição da vacina não é simples. A tecnologia de ácido ribonucleico (RNA) mensageiro exige uma manutenção de temperatura de -70 °C. As campanhas de vacinação vão acontecer em asilos, centros de convenção e ginásios de esportes.

Na Itália, ergueram pavilhões com o formato de uma flor que simboliza a primavera. Nesses espaços também haverá campanha de vacinação. Alguns países europeus que não fazem parte da União Europeia, como o Reino Unido, a Suíça e a Sérvia, já começaram suas campanhas.

