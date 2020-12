Mundo Apple deve lançar óculos smart com lente especialista

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2020

Uma nova patente surgiu para o dispositivo que sugere uma adaptação automática de cor, dependendo da iluminação presente no local. (Foto: Montagem/ Reprodução)

A Apple registrou uma patente que indica que o vindouro Apple Glass poderá vir com lentes capazes de se ajustar automaticamente à iluminação do ambiente. De acordo com o documento, a tecnologia poderia sobrepor os objetos do mundo real para regular o brilho e dar mais visibilidade ao conteúdo digital dos óculos.

O registro do recurso “sistema de exibição com ajustes ópticos localizados” foi solicitado ao escritório de patentes dos Estados Unidos e traz algumas pistas sobre o funcionamento da tecnologia que pode estar presente no dispositivo inteligente da empresa de Steve Jobs.

Na patente, a Apple descreve “um sistema de lentes ajustáveis que pode ser configurado dinamicamente para acomodar diferentes usuários e/ou diferentes situações”. Além disso, a fabricante afirma que o acessório pode incluir “moduladores de luz ajustáveis para escurecer seletivamente partes do campo de visão do usuário”.

Para completar, “um sistema de tela está sendo usado para exibir conteúdo gerado por computador que se sobrepõe a objetos do mundo real, onde o brilho dos objetos do mundo real pode ser diminuído seletivamente para aumentar a visibilidade do conteúdo gerado por computador”, consta no registro.

Isso significa que o Apple Glass poderá criar regiões escuras no campo de visão do usuário, que ofuscam a realidade em detrimento às imagens mostradas pelo óculos, tornando-as mais nítidas. Além disso, a visão das imagens geradas pelo dispositivo seria ajustada para corresponder ao brilho do mundo real em cada uma das lentes.

Vale lembrar que esta não é a primeira patente registrada pela empresa da maçã com relação ao lançamento dos óculos inteligentes. Entre janeiro e fevereiro de 2020, foram solicitados o registro de um sistema de navegação integrado, semelhante ao Google Street View, além de uma tecnologia que promete melhorar a qualidade das imagens exibidas no dispositivo.

Anteriormente, também foram registrados a função de deixar as imagens do óculos visíveis apenas ao usuário e recurso de transformar superfícies sensíveis ao toque. Mesmo com estas patentes, ainda não é possível afirmar se as tecnologias descritas nos registros serão, de fato, adicionadas ao Apple Glass. A empresa faz mistério sobre o assunto.

