Esporte Neymar ignora a pandemia e faz festa para 500 convidados no Rio

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Segundo portal, comemoração começou dia 25 e segue até 1º/1. (Foto: Reprodução)

O atacante do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, Neymar, está fazendo uma mega festa de fim de ano para cerca de 500 pessoas em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Segundo o colunista Ancelmo Góis, do jornal “O Globo”, e o portal “UOL”, o evento começou no dia 25 de dezembro e segue até o dia 1º de janeiro.

O jogador contratou artistas para tocar em cada um dos dias do evento e montou uma estrutura com proteção acústica para não causar reclamações de vizinhos, segundo a mídia. No entanto, para evitar que imagens da festa vazem para o público em geral, o atacante proibiu que os convidados usassem os celulares no evento.

A mega festa ocorre em um momento em que o Brasil passa por uma forte “segunda onda” de casos e mortes de Covid-19 e que aglomerações devem ser evitadas. O Rio de Janeiro é o segundo estado do país em número total de casos e mortes, com 420.075 e 24.905, respectivamente, mas é o que apresenta a maior taxa de letalidade desde o início da pandemia, com 5,9% – mais do que o dobro da média nacional, que é de 2,6%.

PSG

Fim de linha para Thomas Tuchel no Paris Saint-Germain. Nem mesmo a goleada de 4 a 0 sobre o Strasbourg, nesta quarta-feira, foi capaz de dar um fôlego a essa relação que já vinha desgastada. De acordo com informações de diversos veículos da Europa, na quinta-feira (24), véspera de Natal, o clube francês decidiu demitir o treinador alemão após dois anos e meio de trabalho.

Classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões apenas na última rodada da fase de grupos, o PSG vem enfrentando um primeiro turno irregular no Campeonato Francês. Após quatro derrotas em 17 rodadas, a equipe de Neymar, Mbappé e cia. ocupa atualmente a terceira posição, com um ponto a menos que Lyon e Lille.

Para o lugar do alemão, o PSG já tem um favorito: Maurício Pochettino. De acordo com a imprensa europeia, o argentino, que está sem clube desde a saída do Tottenham, já recebeu contatos da diretoria parisiense e pode ser anunciado como novo comandante nas próximas horas. O objetivo principal, além de manter a supremacia nacional, é conquistar a Liga dos Campeões. O primeiro adversário da equipe no mata-mata será o Barcelona, em fevereiro.

Desde julho de 2018 no cargo, Thomas Tuchel comandou o PSG em 127 partidas, com 95 vitórias, 13 empates e 19 derrotas. No período, conquistou duas vezes o Campeonato Francês, além de uma Copa da França e uma Copa da Liga Francesa. Na última Liga dos Campeões, realizou um feito inédito ao chegar à final, mas foi derrotado pelo Bayern de Munique e ficou com o vice.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte