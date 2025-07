Esporte Vôlei: Ana Cristina se lesiona e vai desfalcar o Brasil por até quatro meses

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Ana Cristina não vai jogar as fases finais do campeonato. Foto: Reprodução/Volleyball World Ana Cristina não vai jogar as fases finais do campeonato. (Foto: Reprodução/Volleyball World) Foto: Reprodução/Volleyball World

A ponteira Ana Cristina, destaque da Seleção Brasileira feminina de vôlei, ficará afastada das quadras por um período estimado entre três e quatro meses. A jogadora sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante a última semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL), em partida contra a França, realizada na etapa japonesa da competição. O diagnóstico foi confirmado após uma artroscopia realizada na noite de quarta-feira (17), em Belo Horizonte (MG).

Em comunicado oficial, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) informou que a cirurgia foi bem-sucedida e confirmou lesão no menisco medial. A equipe médica optou pela sutura, e Ana Cristina dará continuidade ao tratamento fisioterápico após reavaliação clínica.

A ausência é sentida em um momento decisivo da temporada. Aos 21 anos, a atleta não poderá participar das finais da Liga das Nações, entre os dias 23 e 27 de julho na Polônia, nem do Campeonato Mundial, marcado para acontecer entre 22 de agosto e 7 de setembro na Tailândia. Ela estava entre os 25 nomes pré-selecionados por José Roberto Guimarães para a disputa do Mundial.

A lesão sofrida por Ana Cristina, embora preocupante, é considerada comum no alto rendimento esportivo. Segundo a fisioterapeuta Giovana Steiner, ouvida pelo Lance!, o menisco medial tem menor mobilidade e adaptação aos movimentos, o que aumenta sua vulnerabilidade em relação ao menisco lateral.

“É uma lesão em uma estrutura que funciona como um amortecedor do joelho. O menisco medial acompanha menos os movimentos e por isso lesiona com mais frequência”, explicou Steiner.

Ana Cristina foi a maior pontuadora da Seleção Brasileira na VNL feminina. No momento da lesão, ainda no segundo set contra a França, a ponteira aterrissou após uma tentativa de bloqueio e precisou deixar a quadra sendo carregada pela comissão técnica. Com visível dor, assistiu ao restante do jogo em uma cadeira de rodas, ao lado das reservas.

A previsão de retorno às quadras é para o fim da temporada. Até lá, a Seleção Brasileira buscará se reorganizar sem uma de suas principais referências ofensivas.

