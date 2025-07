Esporte Clube inglês bate recorde e faz maior contratação da história do futebol feminino

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

A canadense Olivia Smith é a primeira jogadora a ultrapassar a marca de sete dígitos em uma transferência Foto: Divulgação/Arsenal Women A canadense Olivia Smith é a primeira jogadora a ultrapassar a marca de sete dígitos em uma transferência (Foto: Divulgação/Arsenal Women) Foto: Divulgação/Arsenal Women

O Arsenal, da Inglaterra, entrou para a história do futebol feminino ao anunciar a contratação da atacante canadense Olivia Smith, do Liverpool, por cerca de 1 milhão de libras (aproximadamente R$ 7,4 milhões), segundo informações da imprensa europeia. Com apenas 20 anos, Smith se torna a primeira jogadora do futebol feminino a ultrapassar a marca de sete dígitos em uma transferência.

A negociação supera o recorde anterior estabelecido pela zagueira norte-americana Naomi Girma, que se transferiu do San Diego Wave para o Chelsea por 900 mil libras (R$ 6,7 milhões) em janeiro deste ano. Embora Girma tenha ultrapassado a marca de um milhão de dólares, Smith é a primeira a romper a barreira simbólica de um milhão de libras — valor que, no futebol masculino, foi atingido pela primeira vez em 1979, com a transferência de Trevor Francis do Birmingham City para o Nottingham Forest.

“É meu sonho competir pelos maiores títulos aqui na Inglaterra e na Europa. Estou empolgada para começar e ajudar o Arsenal a conquistar isso”, afirmou Olivia Smith, em comunicado oficial divulgado pelo clube.

Smith brilhou na última temporada, mesmo com o desempenho modesto do Liverpool, que terminou em sétimo lugar na Superliga Feminina — uma queda em relação ao quarto lugar da temporada anterior. A atacante foi a artilheira da equipe com nove gols em todas as competições e eleita a melhor jogadora da temporada. Com capacidade de atuar como centroavante ou ponta, ela chega ao Arsenal como peça-chave para o projeto ambicioso do clube.

Atual campeão europeu e vice-líder do Campeonato Inglês, o Arsenal segue investindo pesado em seu elenco. Além de Smith, o clube já contratou Chloe Kelly, ex-Manchester City, e a lateral-esquerda Taylor Hinds, também vinda do Liverpool. A chegada da canadense é vista como um movimento estratégico da técnica Renee Slegers, que busca consolidar o Arsenal como potência dominante no futebol feminino europeu.

