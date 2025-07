Grêmio Grêmio pode ter de volta dois reforços para o duelo contra o Vasco pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Caso jogue no sábado, Braithwaite vai ter tempo de jogo controlado pela comissão técnica. Foto: Rodrigo Fatturi /Grêmio Caso jogue neste sábado (19), Braithwaite vai ter tempo de jogo controlado pela comissão técnica. (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio) Foto: Rodrigo Fatturi /Grêmio

O Grêmio deve contar com dois reforços para a partida deste sábado (19), às 17h30, em São Januário, no Rio de Janeiro, diante do Vasco da Gama, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a derrota por 2 a 0 para o Alianza Lima, pelo jogo de ida da repescagem da Copa Sul-Americana, o técnico Mano Menezes indicou, em entrevista coletiva, que espera pelas voltas de Cristian Olivera e Braithwaite.

O uruguaio está fora dos treinos com o grupo desde o início de julho, em decorrência de um acidente doméstico que resultou em queimaduras no pé, após derrubar uma garrafa térmica com água quente.

Já Braithwaite, centroavante dinamarquês, recupera-se de um desconforto no tornozelo, persistente desde antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Apesar de não ter sido relacionado nas últimas partidas, o jogador voltou a treinar com bola no final da semana passada.

Durante a coletiva, Mano lamentou as ausências durante o período de treinamentos e citou dificuldades na preparação da equipe titular. “A gente nunca teve Braithwaite, Villasanti, Kike nesse tempo de treinamento… Isso criou, acidentalmente, quase que uma incapacidade de treinar a equipe principal”, afirmou o treinador.

Com a volta dos dois atletas, Aravena e André Henrique devem deixar a formação inicial. No entanto, a comissão técnica pretende dosar a carga física de Olivera e Braithwaite, levando em conta o compromisso da próxima quarta-feira (23), quando o Grêmio enfrenta o Alianza Lima, em Porto Alegre, pelo confronto de volta da Sul-Americana.

A expectativa pela recuperação dos jogadores renova o ânimo no clube, que busca reencontrar o bom rendimento em meio a uma sequência de jogos decisivos.

