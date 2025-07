Esporte Gauchão Série A2: Gramadense garante classificação antecipada às quartas de final

17 de julho de 2025

Apenas Gramadense e Aimoré já estão classificados para as quartas de finais. Foto: Vinicius Molz Schubert/Santa Cruz Apenas Gramadense e Aimoré já estão classificados para as quartas de finais. (Foto: Vinicius Molz Schubert/Santa Cruz) Foto: Vinicius Molz Schubert/Santa Cruz

Seis partidas encerraram a 12ª rodada do Gauchão Série A2 na noite de quarta-feira (16), marcada por poucos gols e muito equilíbrio. O grande destaque foi o Gramadense, que, mesmo com o empate em 1 a 1 contra o Santa Cruz, garantiu sua classificação antecipada às quartas de final da Divisão de Acesso.

Santa Cruz 1 x 1 Gramadense

Nos Plátanos, em Santa Cruz do Sul, Richard abriu o placar para o Santa Cruz, mas Wesley Pacheco igualou para o Gramadense, que agora é vice-líder com 23 pontos. O Galo ocupa a 10ª colocação.

Novo Hamburgo 2 x 1 Esportivo

Com dois gols de Batista — um de pênalti e outro no rebote — o Anilado venceu no Estádio do Vale. Janderson descontou para o Esportivo no apagar das luzes. O Novo Hamburgo está em 8º lugar com 18 pontos, enquanto o Esportivo segue em 13º.

Veranópolis 0 x 0 Bagé

Em duelo equilibrado, as equipes empataram sem gols. O VEC continua em 3º com 22 pontos, e o Bagé permanece em 6º com 19 pontos.

União-FW 1 x 1 Real

Dionas Bruno marcou para os donos da casa e Deividy empatou para o Leão do Litoral. O União-FW soma 9 pontos e está em 12º. O Real segue na lanterna, com apenas dois pontos.

Passo Fundo 0 x 0 Aimoré

Jogo truncado no Vermelhão da Serra. Passo Fundo é 5º com 20 pontos. O Aimoré mantém a liderança isolada da competição, com 27 pontos.

Brasil-FAR 1 x 1 Inter-SM

Maurício marcou para o Rubro-Verde e Simas empatou para o Alvirrubro. O Brasil-FAR ocupa a 9ª colocação com 13 pontos. O Inter-SM é o 4º, com 20 pontos.

Próxima rodada

No sábado (19) teremos apenas uma partida, que envolve o Real x Passo Fundo, e no domingo (20) é quando teremos mais partidas, Santa Cruz x Gaúcho; Gramadense x Veranópolis; Bagé x Brasil-FAR; Aimoré x União-FW; Inter-SM x Novo Hamburgo. A disputa pelas vagas nas quartas segue intensa, com times brigando ponto a ponto na tabela.

