Política Bolsonaro diz que a questão entre Eduardo e Tarcísio está "pacificada" e que filho não é "maduro"

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Eduardo viu um apoiador do pai ir contra os interesses da família, e passou a criticá-lo publicamente. Foto: Reprodução Eduardo viu um apoiador do pai ir contra os interesses da família, e passou a criticá-lo publicamente. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que “pacificou” a relação entre seu filho, deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), após o conflito sobre a taxação de 50% a produtos brasileiros imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no último dia 9.

“Apesar de ele ter feito 40 anos de idade agora, ele não é tão maduro, vamos assim dizer, talhado para a política. Ele está bem, acerta 90% das vezes”, disse Bolsonaro sobre o filho durante entrevista nesta semana,

De um lado, Eduardo levou os louros por ter, de certo modo, alcançado o objetivo pelo qual pediu licença da Câmara e se mudou aos Estados Unidos: sancionar autoridades brasileiras em benefício do pai, réu por golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF). Diversas vezes durante entrevista, Bolsonaro negou que a sanção tarifária imposta por Trump tenha sido resultado da articulação do filho.

Tarcísio, que em um primeiro momento apoiou a medida, mesmo sendo contrária aos interesses econômicos brasileiros, teve que recuar ao receber uma enxurrada de críticas.

No recuo do governador, Eduardo viu um apoiador do pai ir contra os interesses da família, e passou a criticá-lo publicamente. Agora, Bolsonaro afirma que “é obrigação dele defender seu Estado”, e que situação “estava saindo do controle”.

“Hoje foi colocada uma pedra em cima: conversei com Eduardo e conversei com Tarcísio. Está tudo pacificado, Tarcísio continua sendo meu irmão mais novo, e vamos em frente, não podemos dividir”, disse o ex-presidente, afirmando que se houver críticas serão repassadas em particular.

O ex-presidente ainda defendeu Trump em vários momentos, afirmando que é “apaixonado” pelo republicano, que ambos tiveram uma relação de trabalho semelhante a “um namoro”, por se entenderem tão bem, e que o presidente americano “não está pedindo muita coisa”. “Ele está pedindo democracia para nós. Meu Deus do céu, obrigado Trump!”, exclamou Bolsonaro.

Pesquisa

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) aparecem atrás da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como opção do eleitorado bolsonarista para 2026 diante da inelegibilidade de Jair Bolsonaro.É o que indica a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (17) com simulações da disputa presidencial.

O levantamento mostra que, para 62%, Bolsonaro deveria logo abrir mão de se portar como candidato e apoiar outro nome da direita. Outros 28% dizem que ele deveria manter a candidatura. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Entre os eleitores que se declaram bolsonaristas, 33% afirmam que o ex-presidente deveria apoiar Michelle em 2026. Eduardo e Tarcísio aparecem empatados tecnicamente em segundo lugar, com 22% e 20% respectivamente. Nesse segmento, a margem de erro é de seis pontos.

(Com informações dos jornais Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo)

Bolsonaro diz que a questão entre Eduardo e Tarcísio está "pacificada" e que filho não é "maduro"

2025-07-17