Política Pesquisa Quaest: Tarcísio e Michelle são os nomes mais citados como alternativa a Bolsonaro

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Entre os que se dizem de direita, mas não bolsonaristas, Tarcísio lidera com 33% contra 22% de Michelle Foto: Isac Nóbrega/PR e Marcelo Camargo/Agência Brasil Entre os que se dizem de direita, mas não bolsonaristas, Tarcísio lidera com 33% contra 22% de Michelle. (Foto: Isac Nóbrega/PR e Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Isac Nóbrega/PR e Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Levantamento da Quaest divulgado nesta quinta-feira (17) mostra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) seguem empatados como alternativas a Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, como candidato da direita em 2026.

Os entrevistados foram questionados sobre quem deveria ser o candidato no lugar de Bolsonaro. Tarcísio aparece com 15%. Na pesquisa anterior, ele tinha 17%. Michelle Bolsonaro surge com 13%. Antes, ela aparecia com 16%. As variações de ambos estão dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Ratinho Júnior (PSD) aparece em terceiro lugar, com 9%. Ele está empatado com Michelle Bolsonaro, considerando a margem de erro da pesquisa.

Eduardo Bolsonaro (PL), que tem articulado nos Estados Unidos sanções ao Brasil, oscilou quatro pontos para cima, no limite da margem de erro, e chegou a 8%. Ele empata com Ratinho Júnior e Pablo Marçal (PRTB), também com 8% (antes tinha 11%).

Eduardo Leite (PSD) tem 4%, Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União), 3%, Ciro Gomes, 0%, e outros, 1%. A parcela dos que não escolheriam nenhum dos nomes sugeridos é de 19%. Outros 17% não souberam ou não responderam.

Quando segmentada por perfil ideológico, a preferência pelo nome de Michelle Bolsonaro entre os eleitores que se identificam como bolsonaristas, para ser a indicada por Jair Bolsonaro, é de 33%. Na última pesquisa, o percentual era de 44%. A variação está dentro da margem de erro, que, no segmento, é de seis pontos.

Já Eduardo Bolsonaro, que na última pesquisa tinha 10% da parcela do eleitorado bolsonarista afirmando que Bolsonaro deveria apoiá-lo se não for candidato, agora, aparece com 22% (também dentro da margem de erro).

Para o diretor da Quaest, Felipe Nunes, o filho do ex-presidente está tomando espaço de Michelle Bolsonaro entre os bolsonaristas, comparando os dados de agora com os da pesquisa divulgada em junho. “Foi a Michelle quem mais perdeu torcida bolsonarista nesse período”, disse Nunes.

Entre os que se dizem de direita, mas não bolsonaristas, Tarcísio lidera como alternativa a Bolsonaro com 33% contra 22% de Michelle (a margem de erro no segmento é de cinco pontos). Entre bolsonaristas, por outro lado, Michelle é quem lidera, com 33% contra 20% do governador de São Paulo.

A pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (17) também mostrou que Lula passou a vencer todos os adversários, com a exceção de Tarcísio, em um eventual segundo turno. A vantagem do petista sobre o governador de São Paulo cresceu de um para quatro pontos.

Para Nunes, diretor da Quaest, o tarifaço de Trump afetou negativamente as campanhas de Tarcísio e de Bolsonaro – que também perderia de Lula – e não foi suficiente para converter o protagonismo de Eduardo Bolsonaro em intenções de votos.

“Seu desempenho segue o mesmo de um mês atrás, e Lula mantém vantagem confortável em um eventual segundo turno contra ele: 43% a 33%” destaca o diretor da Quaest.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 10 a 14 de julho. Foram ouvidas 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, em 120 municípios do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

(Com informações do portal de notícias g1)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/pesquisa-quaest-tarcisio-e-michelle-sao-os-nomes-mais-citados-como-alternativa-a-bolsonaro/

Pesquisa Quaest: Tarcísio e Michelle são os nomes mais citados como alternativa a Bolsonaro

2025-07-17