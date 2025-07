Economia Dólar cai e fecha em R$ 5,54; Ibovespa sobe

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Principal índice da bolsa encerrou com um avanço de 0,04%, aos 135.565 pontos. Foto: Reprodução

O dólar fechou a sessão desta quinta-feira (17) em queda de 0,26%, cotado a R$ 5,5467. Enquanto o Ibovespa, principal índice da bolsa, encerrou com um avanço de 0,04%, aos 135.565 pontos.

Investidores passaram o dia atentos a indicadores dos Estados Unidos, como as vendas no varejo de junho e os pedidos semanais de seguro-desemprego. As demais pautas foram predominantemente políticas, com destaque para a resposta da Casa Branca ao presidente Lula e aos desdobramentos do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

No Brasil, um dos destaques ficou com a nova rodada da pesquisa Quaest, agora sobre a disputa presidencial de 2026. Segundo o levantamento, o presidente Lula (PT) lidera em todos os cenários simulados de primeiro turno. Além disso, Lula ampliou a vantagem sobre todos os adversários em um eventual segundo turno, com exceção do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A pesquisa simulou quatro cenários de primeiro turno e oito de segundo turno.

“As simulações de segundo turno mostram os efeitos negativos da associação de Bolsonaro ao tarifaço de Trump contra o Brasil. Na pesquisa anterior, ele e Lula estavam numericamente empatados, com 41% cada. Agora, Lula abriu 6 pontos de vantagem”, diz Felipe Nunes, diretor da Quaest.

Também por aqui, o presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei que aumentava de 513 para 531 o número de deputados federais. A proposta gerou forte repercussão negativa devido ao aumento de gastos e foi alvo de críticas por parte da opinião pública.

Outro destaque foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que restabeleceu quase integralmente o decreto que aumentou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O ministro retomou as novas cobranças, exceto o trecho que previa a incidência de IOF sobre operações do tipo “risco sacado”, uma modalidade de antecipação de recebíveis utilizada por pequenas empresas para obtenção de capital de giro. Veja aqui o que está valendo.

Investidores também continuaram a acompanhar os desdobramentos do tarifaço anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Ontem, ele confirmou o caráter político da tarifa de 50% imposta ao Brasil, fazendo nova menção ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“[Taxamos] 50% em um caso, o Brasil, porque o que estão fazendo com o ex-presidente é uma desgraça”, disse o republicano em entrevista a jornalistas na Casa Branca.

Já nesta quinta-feira (17), a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, rebateu a carta enviada pelo governo Lula nesta semana, afirmando que Trump “não está tentando ser o imperador do mundo”.

(Com informações do portal de notícias g1)

