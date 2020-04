Notícias A Universidade Federal de Pelotas busca voluntários para uma pesquisa domiciliar inédita sobre o coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

Voluntários farão entrevistas e testes rápidos com 500 moradores da cidade. (Foto: EBC)

A UFPel (Universidade Federal de Pelotas) está recrutando profissionais e estudantes da área da saúde para atuar como voluntários em uma pesquisa domiciliar inédita sobre a incidência de coronavírus na população local. Localizada na Região do Sul do Estado, a cidade registra ao menos dois casos confirmados da doença, nenhum deles fatal.

Encomendado pelo governo do Rio Grande do Sul e baseado em parâmetros científicos, o estudo fará um levantamento da proporção de ocorrências, a fim de auxiliar na elaboração de estratégias de saúde pública para combate à Covid-19. Os voluntários irão realizar entrevistas em residências e aplicar testes rápidos em 500 moradores da zona urbana do município, escolhidos de forma aleatória (por sorteio).

Todos os voluntários receberão treinamento especializado e EPIs (equipamentos de proteção individual) para a realização dos testes e questionários. Além disso, será fornecida uma ajuda de custo de R$ 10 por entrevista, mais R$ 50 para despesas de combustível. A estimativa é de que cada voluntário realize 20 entrevistas (dez em cada dia de coleta de dados. Ao final, serão emitidos certificados de participação.

O estudo conta com o financiamento de três parceiros do setor privado: Unimed Porto Alegre, Instituto Floresta (também da Capital) e Instituto Serrapilheira, do Rio de Janeiro. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail pesquisacovid19ufpel@gmail.com.

Exigências

Segundo a instituição de ensino superior (uma das mais importantes do Estado), os interessados em aderir à iniciativa precisam apresentar os seguintes pré-requisitos:

– Ser profissional ou estudante da área da saúde, com noções sobre procedimentos de segurança em condutas de saúde;

– Estar fora do grupo de risco, ou seja, ter menos de 60 anos de idade, não ser fumante, e estar livre de doenças crônicas (como hipertensão, diabetes, doenças autoimunes, insuficiência cardíaca, renal ou doença respiratória crônica)

– Dispor de veículo automotivo e carteira de motorista;

– Ter registro no PIS (Programa de Integração Social), preferencialmente;

– Preferencialmente dispor de telefone celular com sistema operacional Android, para aplicação das entrevistas.

– Enviar mensagem (para o e-mail mencionado anteriormente) com nome completo, endereço, telefone para contato e números de RG (carteira de identidade) e CPF (Cadastro de Pessoa Física), bem como área de formação, curso e semestre de graduação em andamento (estudantes devem anexar atestado de matrícula) e dados de conta bancária.

(Marcello Campos)

