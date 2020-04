Porto Alegre Nova ação nas entradas da cidade alerta para isolamento social

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

A Prefeitura de Porto Alegre vai realizar operação nas entradas da cidade com caminhões de som para alertar a população sobre as medidas rígidas adotadas visando a restringir a circulação de pessoas e conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19). A ação começa nesta sexta-feira (3), e tem previsão de durar 30 dias.

Em determinação do prefeito Nelson Marchezan Júnior, esta operação integrada da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) com a Guarda Municipal ocorre das 7h30 às 9h30 nas avenidas Castello Branco e Bento Gonçalves. A ação consiste em reduzir a velocidade do trânsito nestes trechos através de estreitamento de pista para fazer com que os motoristas que chegam à Capital recebam o alerta.

Após as 9h30, os caminhões irão circular pelos bairros da cidade para conscientizar a população da necessidade do isolamento social: sair casa somente para atividades essenciais e proteger os grupos de risco, idosos e doentes crônicos. Os veículos atuarão seis horas por dia, durante os cinco dias da semana.

