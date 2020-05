Rio Grande do Sul A Universidade Federal de Pelotas confirmou mais duas rodadas da testagem de coronavírus, a partir do fim do mês

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

Exame rápido de Covid-19 é acompanhado de entrevista. (Foto: EBC)

Nesta sexta-feira (8), a UFPel (Universidade Federal de Pelotas) confirmou a realização de pelo menos duas rodadas adicionais da testagem populacional do coronavírus no Rio Grande do Sul, a partir do fim do mês. Caso essa previsão se mantenha, o estudo totalizará seis etapas, a um custo de R$ 500 mil, bancado pelo Instituto Serrapilheira-RJ, Unimed e Instituto Cultural Floresta.

A pesquisa é realizada pelo governo gaúcho em parceria com a UFPel e outras instituições de ensino conveniadas. Neste sábado começa a terceira fase, que prossegue até segunda-feira, com a expectativa de aplicar testes rápidos e entrevistar 4,5 mil moradores de nove cidades das maiores regiões demográficas do Estado: Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Uruguaiana.

O cronograma inicial prevê quatro rodadas de exames e entrevistas. As duas primeiras ocorreram nos fins de semana de 11 a 13 e de 25 a 27 de abril. A quarta fase está programada para o período de 23 a 25 de maio, totalizando 18 mil pessoas testadas. E a coordenação da pesquisa da UFPel já confirmou mais duas rodadas.

Assim como nas fases anteriores, durante três dias entrevistadores da pesquisa visitarão 500 domicílios selecionados por sorteio em cada cidade e aplicar o teste rápido para anticorpos do coronavírus. No domicílio, novo sorteio determina o morador em quem o teste será aplicado.

Encomendada pela SES (Secretaria Estadual da Saúde) à UFPel, a pesquisa está mapeando de forma inédita os casos de Covid-10 e acompanhando, quinzenalmente, a velocidade de disseminação do contágio entre os gaúchos. “É o primeiro estudo a fazer esse levantamento global, incluindo pessoas sem sintomas, e observar a população das mesmas cidades ao longo do tempo”, comenta o reitor da UFPel, Pedro Hallal.

Procedimento

Durante a visita, os entrevistadores – profissionais voluntários da área da saúde – coletam uma amostra de sangue (uma gota) da ponta do dedo do participante, que será analisada pelo aparelho de teste em aproximadamente 15 minutos.

Enquanto o exame é processado, os participantes respondem a um breve questionário sobre informações sociodemográficas básicas, sintomas nas últimas semanas, busca por assistência médica e rotina da família em relação às medidas de prevenção e isolamento social.

Se o resultado for positivo, os profissionais entregam um informativo com orientações e repassam o contato do participante para acompanhamento e suporte da Secretaria da Saúde do município.

Em caso de dúvida, os participantes podem entrar em contato com os órgãos de segurança do município para checar a abordagem à casa. A Brigada Militar e a Guarda Municipal das localidades estão apoiando o estudo e têm informações sobre os locais de visitação previstos na pesquisa.

Balanço

Evidências de etapas anteriores mostraram que os casos notificados da doença representam uma parcela pequena das pessoas infectadas, em comparação com a realidade do número de casos na população. Para cada diagnóstico confirmado da doença no Rio Grande do Sul, o estudo estima que existem ao redor de 12 casos não notificados.

A etapa mais recente, cujos resultados foram divulgados pelo governador Eduardo Leite em coletiva de imprensa no dia 29 de abril, confirmou também a alta transmissibilidade do vírus no ambiente doméstico. Pela primeira vez, foram testadas as pessoas que moravam com as que tiveram teste positivo para Covid-19. No total, 75% dos que dividiam a residência com o participante com teste positivo apresentaram o mesmo resultado no exame.

Além disso, a pesquisa indica queda da adesão às recomendações de distanciamento social. Dos 4,5 mil entrevistados, 28,3% disseram sair de casa todos os dias. Na primeira etapa, a proporção era de 20,6%. As cidades onde as pessoas mais saem às ruas diariamente foram Ijuí, Passo Fundo e Santa Cruz do Sul.

A ideia de desenvolver um estudo de prevalência da Covid-19 surgiu nas discussões do Comitê de Análise de Dados sobre a pandemia, instituído em março pelo governador, e que tem no comando a secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos.

(Marcello Campos)

