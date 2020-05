Rio Grande do Sul A Secretaria Estadual da Saúde vai pagar pelo uso de leitos de UTI em hospitais particulares durante a pandemia

8 de Maio de 2020

Edital de chamamento prevê diária de R$ 1,2 mil. (Foto: EBC)

Um edital de chamamento publicado no Diário Oficial do Estado prevê que os hospitais particulares do Rio Grande do Sul poderão disponibilizar, por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) para internação de adultos com síndrome respiratória aguda grave, com suspeitos ou confirmados de coronavírus. As instituições contratadas receberão R$ 1,6 mil por diária.

O edital estará vigente pelo período que durar a situação de calamidade pública decorrente da pandemia de coronavírus. O hospital que tiver interesse em disponibilizar seu leitos será credenciado e assinará um contrato com a SES (Secretaria Estadual da Saúde).

A medida foi comunicada pelo governador Eduardo Leite em transmissão ao vivo pela internet nesta sexta-feira (8). “Estamos ampliando a capacidade de atendimento pelo SUS e colocando leitos da rede privada à disposição da rede pública”, ressaltou. “As instituições credenciadas prestarão serviços conforme a demanda e por solicitação da nossa Central de Regulação Hospitalar.”

“Temos que nos antecipar às necessidades que porventura tenhamos com relação a leitos de UTI, e esse edital possibilita que a rede privada complemente o atendimento a pacientes da Covid-19, conforme prevê a legislação”, explicou a titular da SES (Secretária da Saúde), Arita Bergmann.

“Estamos fazendo esse chamamento a todos os hospitais do Estado, que tenham leitos disponíveis e que tenham interesse, para que venham se somar a esse plano de enfrentamento à Covid-19”, acrescentou.

Ainda de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, nos primeiros sete dias de maio a ocupação de leitos da UTI por pacientes infectados pelo coronavírus aumentou cresceu quase 30% nos hospitais de municípios do interior gaúcho. Esse índice ficou abaixo do registrado na última semana de maio, no entanto comprova que a demanda por esse tipo de estrutura de atendimento continua pressionando o sistema.

Incentivo

Também nesta sexta-feira, o governo gaúcho pagou R$ 29 milhões de incentivos estaduais a hospitais estaduais e municipais, totalizando 19 instituições de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. O recurso é proveniente do Tesouro do Estado. Com esse repasse, o governo mantém a regularidade do pagamento a esses hospitais, que prestam serviços pelo SUS.

O valor é usado para custear uma série de serviços, entre eles urgência e emergência, plantões presenciais em algumas especialidades prioritárias, atendimento a gestantes de alto risco e rede de atenção ao parto e complementação de diárias de UTIs.

“Estamos mantendo os repasses em dia, não apenas por causa da pandemia de coronavírus, mas desde que assumimos o governo do Estado, e a regularidade desses pagamentos não era regra no passado”, frisou durante transmissão ao vivo.

“Esse dinheiro é muito importante para os hospitais, inclusive para pagar folha de pagamento dos funcionários que estão trabalhando na linha de frente ao combate à pandemia da Covid-19”, completou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

(Marcello Campos)

