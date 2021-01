A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) terminou a análise dos documentos já apresentados pela AstraZeneca sobre a vacina da covid-19 feita em parceria com a Universidade de Oxford. Na prática, a agência “está em dia” com o que foi apresentado até agora.

A análise das fases 1, 2 e 3 estão com o status “concluído”. A Anvisa esclarece, no entanto, que a empresa ainda pode apresentar mais documentos, se achar necessário.

Recentemente, a agência flexibilizou as exigências das informações que precisam ser enviadas para o pedido de uso emergencial. Antes, a quantidade de doses disponíveis precisava ser apresentada pela farmacêutica e, agora, a Anvisa pede apenas uma previsão do número de doses que serão disponibilizadas. No caso do registro, o número de imunizantes disponíveis não é requisitado.