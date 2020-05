Porto Alegre A vacinação contra a gripe tem mais dois postos do tipo “drive-thru” em Porto Alegre nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

Procedimento permite a aplicação da dose sem que o indivíduo desça do carro. (Foto: Robson da Silveira/ SMS/PMPA)

Repetindo uma ação estratégica já adotada para os idosos, a prefeitura de Porto Alegre oferece nesta quinta-feira (13) dois postos do tipo “drive-thru” para vacinação contra a gripe. As estruturas estarão disponíveis a partir das 9h nas Zonas Norte (Sesc da avenida Protásio Alves nº 6.220) e Sul (Praça Comendador Souza Gomes, em frente à Unidade de Saúde Tristeza).

O público-alvo da atual fase da campanha é formado por segmentos prioritários como gestantes, puérperas, pessoas com deficiência, caminhoneiros, portuários, índios e crianças com idade entre 6 meses e 6 anos – estas, no entanto, não serão atendidas nos “drive-thrus” e sim nos postos de saúde (mais de 100), devido à necessidade de acompanhamento do calendário de vacinação.

Para evitar aglomerações, a prefeitura também conta com 45 farmácias de três redes parceiras (Agafarma, Panvel e São João) para a aplicar a injeção até o dia 5 de junho, em diversos bairros. O procedimento é gratuito.

Dados do Ministério da Saúde indicam que desde o início da campanha (23 de março) até esta quarta-feira (13), quase 460 mil pessoas receberam a “picada no braço” em Porto Alegre. O maior contingente imunizado é o de idosos, que já somam 244.320 indivíduos, seguidos pelos trabalhadores da saúde, com 90.777.

Na próxima segunda-feira (18) começa a segunda etapa da última fase da vacinação, desta vez com foco nas pessoas de 55 a 59 anos e professores das redes pública e privada.

Assunto sério

A vacina não protege contra o coronavírus, mas evita complicações causadas por quatro cepas do vírus influenza (A H1N1, A H3N2, B e B/Victoria), que podem levar o paciente a problemas clínicos e internações hospitalares, com risco de óbito em casos mais graves.

A gripe é uma uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, com alta transmissibilidade e distribuição global. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), a cada ano as epidemias de influenza causam até 650 mil mortes no planeta.

Conforme a SMS (Secretaria Municipal da Saúde), os grupos prioritários da campanha de vacinação contra a gripe estão mais sujeitos a complicações em caso de infecção pelo vírus influenza. É o caso de crianças na faixa etária de 6 meses a 6 anos, gestantes e puérperas (mulheres que deram à luz até 45 dias atrás), incluídas nesta semana na última fase da imunização.

Os pequenos têm maior probabilidade de sofrer com pneumonias e outros casos graves, que podem ser fatais. Já as puérperas, além de apresentarem alterações no sistema imune que predispõem a sintomas graves, passam anticorpos contra o influenza para os recém-nascidos na amamentação.

(Marcello Campos)

