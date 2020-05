Notícias A vacinação contra a gripe terá oito “drive-thrus” em Porto Alegre nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Sistema permite receber a dose sem descer do veículo. (Foto: Robson da Silveira/SMS/PMPA)

Nesta quarta-feira (27), a partir das 9h, os grupos prioritários da campanha de vacinação contra a gripe contarão em Porto Alegre com oito “drive-thrus”, sistema por meio do qual não é necessário descer do veículo para receber a dose. Apenas as crianças de 6 meses a 6 anos devem ser imunizadas nas unidades de saúde, a fim de para manter o acompanhamento do calendário de imunização.

Segundo a SMS (Secretaria Municipal da Saúde), as unidades estão preparadas para receber esse público, que exige mais atenção e doses diferenciadas conforme a faixa etária. Para evitar aglomerações, neste ano são oferecidos mais de 150 locais até o dia 5 de junho, incluindo 40 endereços das três redes de farmácias parceiras (Agafarma, Panvel e São João).

Os grupos prioritários da campanha estão mais sujeitos a complicações após a infecção do vírus influenza, por isso a importância da imunização. Por ser inativada, a vacina não oferece riscos e ainda evita óbitos e internações hospitalares. A reação mais comum é apenas uma dor local no braço por até 24 horas. Já a proteção começa em um período de aproximadamente 15 dias após a “picada”.

Em dois meses de campanha, iniciada em 23 de março, já foram aplicadas na capital gaúcha 557,8 mil doses nos grupos prioritários, quase 80% da meta geral de 715 mil pessoas para a cidade. O maior contingente é de idosos, que somam 262,1 mil doses, seguido pelo de trabalhadores da área da saúde, com 98,9 mil doses.

Já as crianças de 6 meses a 6 anos somam 24,9 mil doses, sendo que a meta é vacinar 81,3 mil delas. Ao longo da semana, a chamada também é para professores de escolas públicas e privadas, bem como para adultos na faixa etária de 55 a 59 anos. Confira, a seguir, os endereços dos oito “drive-thrus”

Zona Sul

– Praça Comendador Souza Gomes, em frente à Unidade de Saúde Tristeza – bairro Tristeza;

– Avenida Professor Oscar Pereira, 3229 – bairro Glória;

– Rua Jorge Mello Guimarães, s/nº – bairro Belém Novo.

Zona Leste

– Avenida Ipiranga esquina Silva Só (estacionamento do McDonald’s) – bairro Santana;

– Avenida Bento Gonçalves (sentido Bairro-Centro), portão de saída do estacionamento da PUCRS – bairro Partenon.

Zona Norte

– Avenida Protásio Alves, 6220 – Sesc Protásio Alves – bairro Petrópolis;

– Rua Três de Abril, 90 – bairro Passo D’Areia;

– Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 744 – bairro São Sebastião.

Cobertura parcial

Em pouco mais de dois meses, o Sipni (Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações) do Ministério da Saúde aponta que a cobertura vacinal contra a gripe em Porto Alegre já totaliza ao menos 557,8 mil indivíduos, o que representa mais de um terço da população local.

– Idosos: 262.147;

– Trabalhadores de saúde: 98.938;

– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (comorbidades): 103.966;

– Crianças (6 meses a 6 anos): 24.906;

– Gestantes: 3.370;

– Puérperas (mães há menos de 45 dias): 515;

– Pessoas com deficiência: 1.455;

– Forças de segurança e salvamento: 25.249 ;

– Trabalhadores do transporte coletivo: 5.832;

– Caminhoneiros: 1.520;

– Portuários: 485;

– Povos indígenas: 614;

– População privada de liberdade: 4.144 pessoas;

– Funcionários do sistema prisional: 1.165;

– Adultos de 55 a 59 anos: 19.419;

– Professores: 4.152.

(Marcello Campos)

