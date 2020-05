Porto Alegre Meio Ambiente alerta para os custos de se manter um animal de estimação

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Foto: Ari Teixeira/Smams PMPA

Em dias de isolamento como prevenção ao novo coronavírus, muitas pessoas buscam pela companhia de cães e gatos para movimentar a rotina da casa. Mas essa parceria gera compromissos que demandam tempo e dinheiro. Recentemente o IPB (Instituto Pet Brasil) – ligado ao setor de produtos e serviços para animais de estimação, publicou pesquisa onde revela que um pet custa, em média, R$ 330 por mês.

“Por isso, reforçamos a ideia de que a guarda responsável inclui uma boa conferida no orçamento doméstico, pois um pet, mesmo doado já castrado e com vacinas em dia, vai provocar despesas futuramente”, afirma a coordenadora do programa “Me Adota?” da DGDA (Diretoria Geral de Direitos Animais), médica veterinária Juliana Herpich.

A pesquisa alerta que esses valores podem variar de acordo com a região e também com as características de cada raça e tamanho. Os gatos, por exemplo, representam custo médio de R$196,56. Cães pequenos de até 10kg, podem custar até R$270,00. Animais de porte médio, entre 11 a 25kg, cerca de R$ 328,00, e os com mais de 26 kg, exigem despesa média de R$ 430,00. Esses cálculos variam de acordo com a região do País.

“A grande maioria dos animais abandonados parte de aquisições por impulso. Então, escolher aquele que melhor se enquadra em termos de comportamento e custos é essencial”, garante Juliana.

Para economizar, a médica veterinária alerta ser sempre bom pesquisar preços antes de comprar alimentos ou medicamentos, buscar na internet promoções, cartões fidelidade e outras alternativas.

Custos básicos* (fonte IPB)

Ração

As rações simples têm preço de R$5 a R$10 o quilo. As mais sofisticadas, no entanto, podem chegar a R$300 o quilo. Um cão de médio porte, com 15 kg, consome cerca de R$100 por mês. É importante incluir nas despesas mensais também biscoitos e demais quitutes. Os gastos, de modo geral, devem ser calculados com base no peso.

Vacinas

Os gatos e cachorros devem ser vacinados contra doenças como, por exemplo, raiva, gripe, giardíase, cinomose e leptospirose. O custo vai de R$150 a R$350.

Higiene

Os preços variam entre R$30 a R$ 60 para banho e tosa. A frequência depende do perfil e raça do animal.

Coleiras

Para levar os animais em passeios, é obrigado o uso de coleira ou guia. O custo parte de R$25 a mais de R$ 200, dependendo do material utilizado.

Saúde

É comum que os pets necessitem de cuidados médicos veterinários, que variam de acordo com o serviço, medicação receitada e região do País. Planos de saúde tem valores a partir de R$ 50,00.

