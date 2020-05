Porto Alegre Campanha do Agasalho mobiliza comunidade judaica a arrecadar doações

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Caminhões passarão pelos bairros para arrecadar roupas no Iom Mitzvah. Foto: Alex Rocha/PMPA Caminhões passarão pelos bairros para arrecadar roupas no Iom Mitzvah. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Mais uma vez, a Campanha do Agasalho mobiliza a comunidade judaica de Porto Alegre. No próximo domingo (31), acontece o Dia da Solidariedade – conhecido como Iom Mitzvah -, a tradicional ação solidária reúne centenas de voluntários que circulam em caminhões nos bairros da Capital para arrecadar roupas, cobertores e donativos dos moradores. Todo o material recolhido é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade para que possam se proteger do frio neste inverno. Em 2019, foram 51 mil peças recolhidas em um importante movimento que reverte doações à campanha da prefeitura.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior lembra que a comunidade judaica é uma antiga parceira do poder público em ações sociais. “Foram líderes de arrecadação de roupas nas últimas três edições da Campanha do Agasalho municipal, demonstrando que se empenham para fazer o bem na sociedade”, enaltece.

Em razão do distanciamento social provocado pela pandemia de Covid-19, os condomínios poderão se cadastrar na rota de coletas pelo WhatsApp (51) 99794-1836. O presidente da Firs (Federação Israelita do Rio Grande do Sul), Sebastian Watenberg, ressalta que o momento é de adaptação às necessidades. “Seguimos com muita vontade de ajudar, mas para segurança de todos, definimos um formato que reduz risco de aglomerações e contaminações”, explica. Quem optar por compra de doações, financiamento coletivo está disponível.

Este ano, a concentração será na rua Felipe Camarão e o recolhimento de doações ocorrerá das 10h às 16h. A atividade tem parceria da Cootravipa e será acompanhada pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e Brigada Militar. Também haverá pontos fixos de drive-thru:

Drive Solidário Vila Roubadinhas, na Silva Jardim 140;

Praça Simão Arnt (Encol), na rua Felipe Camarão, 487;

Em frente ao Shopping Praia de Belas, entrada do restaurante Mamma Mia, pela avenida Borges de Medeiros;

Em frente ao Viva Open Mall, na avenida Nilo Peçanha 3228.

Os bairros contemplados são Auxiliadora, Azenha, Boa Vista, Bom Fim, Centro Histórico, Cidade Baixa, Floresta, Higienópolis, Independência, Jardim Botânico, Jardim do Salso, Jardim Europa, Moinhos de Vento, Mont Serrat, Partenon, Passo D’ Areia, Petrópolis, Praia de Belas, Rio Branco, Santa Cecília, Santana, Três Figueiras e Tristeza.

