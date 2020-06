Política “A verdade prevalecerá”, diz Flávio Bolsonaro sobre prisão do ex-assessor Fabrício Queiroz

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







"Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro", disse Flávio (foto) Foto: Pedro França/Agência Senado "Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro", disse Flávio (foto). (Foto: Pedro França/Agência Senado) Foto: Pedro França/Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) se manifestou sobre a prisão do ex-policial e ex-assessor Fabrício Queiroz, realizada na manhã desta quinta-feira (18), em Atibaia, no interior de São Paulo. O senador usou o perfil que mantém no Twitter, para declarar que “a verdade prevalecerá”.

“Encaro com tranquilidade os acontecimentos desta quinta-feira. A verdade prevalecerá! Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. Em 16 anos como deputado no Rio nunca houve uma vírgula contra mim. Bastou o Presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo! O jogo é bruto!”, escreveu Flávio.

Fabrício Queiroz foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira. Ele foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) na capital paulista para fazer exames, antes de se dirigir à sede da Polícia Civil em São Paulo, de onde foi encaminhado para o Rio de Janeiro.

A prisão faz parte de uma ação conjunta entre o Ministério Público do Rio de Janeiro e o Ministério Público de São Paulo, por meio do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) dos dois estados.

Fabrício Queiroz foi assessor e motorista de Flávio Bolsonaro até outubro de 2018, um mês antes do início da operação que apura esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e loteamento de cargos públicos na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), na qual é investigado. A mulher dele, Márcia Oliveira de Aguiar, é considerada foragida.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política