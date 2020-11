Mundo A vice-presidente dos Estados Unidos nasceu na Califórnia e é filha de imigrantes. Conheça o estilo de Kamala Harris

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

Kamala é filha de imigrantes: pai jamaicano e mãe indiana. (Foto: Reprodução/ Instagram Kamala Harris)

O caminho foi longo até o pleito pela “segunda cadeira” mais importante do mundo. Vice de Joe Biden, eleito presidente dos Estados Unidos, a democrata Kamala Harris tem 56 anos e é advogada. Em sua trajetória, já ocupou posições de destaque como procuradora-geral da Califórnia, estado onde nasceu – primeira mulher negra a exercer a função -, além de ter sido eleita, em 2017, senadora da mesma região.

Kamala nasceu na cidade de Oakland. É filha de imigrantes: pai jamaicano e mãe indiana. Sua ascendência, aliás, fez com que fosse considerada por muitos como um símbolo de representatividade no poder norte-americano. Ela é casada com o também advogado Douglas Emhoff.

Carismática, a candidata participou de diversos eventos durante a disputa contra a chapa republicana de Donald Trump pelo território dos Estados Unidos. Em suas aparições, geralmente, opta por por looks de cores mais neutras, como branco, preto, azul ou tons pastéis. Usa bastante terninhos, com sapatos, em ocasiões mais formais.

Quando a ocasião não é tão formal, a vice-presidente também mescla peças dos terninhos com outros itens do guarda-roupa. Calças mais casuais, de cores diferentes e até aquelas, modelo skinny, mais justa ao corpo são opções usadas por ela. Conjuntos formados com blaser e saia também estão entre os queridinhos.

Por se tratar de uma figura política, geralmente tem a ajuda de uma equipe para ajustar o vestuário. Para o portal internacional Huffton Post, o consultor de imagem Joseph Rosenfeld classificou as escolhas de Kamala como uma “maravilhosa estratégia”.

“Quando está usando os conjuntos, está, realmente, dando uma mensagem completa, que é: ‘Sou amigável e acessível, disposta e prestativa e irei ouvir’. Isso ao mesmo tempo que significa: “Sou durona, não tenho tempo para desperdiçar e precisamos deixar as coisas feitas”.

Um item em especial chama atenção no estilo da vice-presidente. É comum ver Kamala usando tênis All Star, da Converse. O calçado dá um ar mais informal ao estilo da advogada, já falagrada com modelos em diferentes cores, como branco e preto. Em relação aos acessórios e joias, nada extravagante. Costuma usar colares de pérolas e pulseiras.

Marido

Doug Emhoff é advogado especializado em direito de mídia, esportes e entretenimento. Tem 56 anos, a mesma idade de Harris, com quem se casou em 2014 – ela pela primeira vez e ele, pela segunda.

Em agosto, Emhoff deixou a multinacional DLA Piper, que faz lobby em Washington e, por isso, poderia levar a conflitos de interesse com o trabalho de Harris. De acordo com a France Press, o escopo do novo papel de Emhoff como segundo cavalheiro ainda não foi determinado, mas ele participou da campanha de Biden e Harris, inclusive fazendo discursos em público.

Tradicionalmente, espera-se que as esposas de presidentes e vice-presidentes mostrem uma mistura de apoio e independência em relação a seus parceiros. Muitas escolhem uma causa de caridade para defender.

Logo após o anúncio da vitória de Joe Biden e Harris projetada pela mídia americana, Emhoff, que tem sido descrito pela imprensa como “marido dedicado”, postou uma foto com a mulher no Twitter dizendo que estava “muito orgulhoso”. Harris e o marido serão o primeiro casal interracial a ocupar suas funções na Casa Branca, e Emhoff será o primeiro judeu a fazer parte da primeira e segunda famílias da América.

