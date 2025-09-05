Domingo, 07 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política A visão do governo Lula sobre a proposta de “anistia alternativa” costurada pelo presidente do Senado

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

O Planalto aposta no presidente do Senado (foto) para barrar um perdão amplo aos golpistas do 8 de Janeiro. (Foto: Andressa Anholete/Agência Senado)

O governo Lula passou a tratar a “anistia alternativa” de Davi Alcolumbre (União-AP) como um caminho possível para manter a provável condenação de Jair Bolsonaro (PL), no Supremo Tribunal Federal, e frear o ímpeto da oposição no Congresso Nacional.

A leitura é que, diante do avanço de uma anistia ampla na Câmara dos Deputados, o Senado funcionaria como uma barreira. Mesmo que um perdão geral passe no primeiro plenário, não haveria votos entre senadores para validá-lo.

A posição foi reforçada no encontro no Palácio da Alvorada com ministros indicados pelo União Brasil e pelo próprio Alcolumbre, na quarta-feira (3). Segundo relatos, Lula reiterou que não aceita anistia aos envolvidos na destruição da Praça dos Três Poderes, menos ainda uma formulação que possa atingir o processo contra Bolsonaro no STF. Integrantes do governo afirmam, reservadamente, que aprovar um perdão amplo seria lido como submissão a pressões externas e traria danos à percepção de soberania do País.

Alcolumbre

Nesse desenho, a leitura é que a “anistia alternativa” de Alcolumbre mira proporcionalidade. O texto diferencia os que financiaram e planejaram a empreitada daqueles que aderiram à multidão sem papel de comando. A inspiração está em propostas já protocoladas no Senado, que ajustam penas do Código Penal para casos de participação de baixa relevância, preservando a responsabilização penal individualizada. No governo, a avaliação é de que esse caminho “separa o joio do trigo” e esvazia a tese de impunidade, ao mesmo tempo em que reduz eventuais excessos de dosimetria aplicados a réus sem liderança nos crimes de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.

Enquanto blinda o Senado, o Planalto tenta arrefecer a pressão na Câmara. O governo reservou 2,2 bilhões de reais em emendas Pix, valores com planos de trabalho já aprovados conforme decisões judiciais e de controle, para baixar a temperatura com deputados e abrir caminho a pautas consideradas prioritárias, como a isenção do Imposto de Renda para salários de até 5 mil reais. A liberação é vista como instrumento para recompor ambiente e conter a ofensiva da oposição na CPMI do INSS e, sobretudo, a votação da anistia.

Pressão

Do outro lado da Praça, porém, o vento virou. Com Hugo Motta (Republicanos-PB) na presidência da Câmara e a entrada em campo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), a anistia ampla ganhou combustível político. Líderes relatam “boa vontade” para pautar o tema após o fim do julgamento da trama golpista no STF, previsto para 12 de setembro. O núcleo duro da direita – PL, PP, União Brasil e Republicanos – sinaliza maioria para aprovar um texto que poderia alcançar Bolsonaro. Há também relatos de aproximação do PSD, de Gilberto Kassab.

No Planalto, a leitura é que a movimentação antecipa 2026: uma operação para rifar Bolsonaro e impulsionar Tarcísio como candidato do campo conservador. O próprio governador paulista elevou o tom ao prometer que, se eleito presidente, concederia indulto a Bolsonaro como gesto como gesto inaugural.

Na bancada do PT, o diagnóstico ecoa o do governo. Lindbergh Farias (RJ) tem dito que o que está na mesa na Câmara é anistia ampla e irrestrita, com potencial de beneficiar Bolsonaro. José Guimarães (CE) admite a possibilidade de ida a voto e define o cenário como de confronto total, com o governo contando votos e mobilizando aliados para barrar a proposta. Nenhuma dessas manifestações, entretanto, contraria a linha do Planalto: se a Câmara avançar, a trincheira final é o Senado sob a batuta de Alcolumbre.

Papel do governo

No curto prazo, o governo tenta travar a pauta com argumentos políticos e de agenda. Sustenta que a anistia fragiliza a presidência da Câmara por vir acoplada a outras matérias polêmicas, como a PEC da blindagem e a proposta de ampliação do número de deputados.

Propõe ainda substituir o tema por uma “pauta positiva”, que inclua o IR, a PEC da Segurança e medidas econômicas. Se a ofensiva da direita prosperar, o Planalto aposta que o Senado reescreverá o projeto, excluindo qualquer hipótese de perdão a Bolsonaro.

Próximos passos

O desfecho do julgamento no STF em 12 de setembro tende a funcionar como gatilho para a Câmara decidir se pauta ou não a anistia ampla. Paralelamente, Alcolumbre prepara o contraponto no Senado. No roteiro da base governista, a narrativa a defender é Estado de direito, proporcionalidade e responsabilização, sem anistia para quem comandou. (Com informações da revista Carta Capital)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Fala do presidente do partido Progressistas que liga o ministro Barroso ao 8 de Janeiro causa irritação no Supremo
Michelle diz que sua participação no 7 de Setembro dependerá da saúde de Bolsonaro
https://www.osul.com.br/a-visao-do-governo-lula-sobre-a-proposta-de-anistia-alternativa-costurada-pelo-presidente-do-senado/ A visão do governo Lula sobre a proposta de “anistia alternativa” costurada pelo presidente do Senado 2025-09-05
Deixe seu comentário

Últimas

Política Michelle ataca o Supremo e chama ministros de tiranos às vésperas do julgamento de Bolsonaro
Política Presidente da Câmara dos Deputados fende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro
Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo
Mundo Drone lançado do Iêmen atinge aeroporto em Israel
Política Sem ministros do Supremo e com presidente da Câmara dos Deputados, Lula participa do desfile do 7 de Setembro
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 14 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Política Governo federal distribui bonés com lema “Brasil Soberano” em desfile em Brasília
Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar em Porto Alegre
Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.670 vagas de emprego
Esporte Brasil leva a melhor sobre o Japão e garante medalha de bronze no Mundial de Vôlei
Pode te interessar

Política Michelle ataca o Supremo e chama ministros de tiranos às vésperas do julgamento de Bolsonaro

Política Presidente da Câmara dos Deputados fende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro

Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo

Política Sem ministros do Supremo e com presidente da Câmara dos Deputados, Lula participa do desfile do 7 de Setembro