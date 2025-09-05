Domingo, 07 de setembro de 2025

Fala do presidente do partido Progressistas que liga o ministro Barroso ao 8 de Janeiro causa irritação no Supremo

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Declaração do ministro foi interpretada como senha para articulação pró-perdão a Bolsonaro no Congresso. (Foto: Fellipe Sampaio/STF)

A declaração em que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) atribui o avanço de negociações sobre a anistia de envolvidos na trama golpista a uma avaliação do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, provocou a irritação de ministros da corte com o colega.

Barroso contrariou integrantes do tribunal ao afirmar que, após o julgamento e a eventual condenação dos réus, a anistia seria uma decisão política. Embora o ministro negue essa intenção, a fala foi interpretada por bolsonaristas como uma aval à deflagração de uma articulação no Congresso para concessão de indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em entrevista à Folha, Ciro Nogueira, que é presidente do PP e foi ministro de Bolsonaro, afirmou que a declaração de Barroso criou o ambiente propício para o debate no Congresso.

Contrário à tese de Barroso, um ministro do STF fez duras críticas, sob reserva, à declaração do presidente do tribunal. Esse magistrado aponta que o regime democrático é uma cláusula pétrea da Constituição, sendo absurdo considerar perdoável um ataque à democracia.

O mesmo ministro classificou como uma barbaridade a avaliação de Barroso, por entender que o caso não estaria suscetível à anistia — nem antes nem depois do julgamento.

Uma ala do STF considerou a declaração como um desrespeito à maioria do tribunal, que seria contrária à anistia. Barroso teria dado uma justificativa para a articulação bolsonarista no Congresso sem consultar a Corte.

Um magistrado acrescenta que, do ponto de vista jurídico, não haveria nem mesmo impedimento à anistia antes da decisão da Corte, como afirmou Barroso.

Outro ministro, também contrário à anistia, avalia que a visão expressada por Barroso é minoritária no plenário. Esse magistrado calcula que apenas três ou quatro dos 11 integrantes do STF pensam dessa maneira, o que incluiria o próprio presidente do tribunal.

Nas palavras desse ministro, há “chance zero” de o tribunal avalizar uma anistia ampla, mesmo que tenha apoio em massa no Congresso Nacional.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, o STF, em sua composição atual, já tem maioria para barrar a anistia que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, articula com o centrão para beneficiar Jair Bolsonaro e livrá-lo da prisão.

Esse magistrado interpreta as declarações de Barroso como uma tentativa de fazer um gesto político num momento considerado delicado, diante das ameaças constantes de sanções do governo dos EUA a integrantes do Supremo.

Ministros lembram que Barroso deu um dos oito votos no STF que invalidaram o indulto concedido por Bolsonaro ao então deputado Daniel Silveira. Em 2022, ele foi condenado pelo STF por incitação à abolição violenta do Estado democrático de Direito e coação no curso do processo.

Então presidente, Bolsonaro concedeu o indulto ao parlamentar, mas a medida foi derrubada pela corte. Na ocasião, Barroso acompanhou a tese de que o ato do presidente havia sido marcado por desvio de finalidade e apontou que o Supremo tinha a prerrogativa de avaliar os atos do Executivo.

“Num Estado democrático de Direito, constitucional, quem diz o sentido e o alcance da Constituição e das leis é o Supremo”, afirmou.

Como registrou Mônica Bergamo, outro ministro que votou pela derrubada do indulto foi Luiz Fux, que tem dado sinais de alinhamento a teses da defesa dos réus dos ataques de 8 de Janeiro e da trama golpista. Naquele julgamento, Fux afirmou que não caberia perdão do Congresso no caso de crimes contra a democracia.

“Entendo que crime contra o Estado democrático de Direito é um crime político e impassível de anistia, porquanto o Estado democrático de Direito é uma cláusula pétrea que nem mesmo o Congresso Nacional, através de uma emenda, pode suprimi-la”, disse o ministro.

Apesar das projeções de ministros de que não haveria chance de aprovação da anistia pela corte, outra ala do tribunal é adepta à tese. O ministro Kassio Nunes Marques é apontado como um dos apoiadores.

Como ele assumirá a presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em 2026, parlamentares bolsonaristas alimentam a expectativa de que a inelegibilidade de Bolsonaro seja derrubada pelo tribunal durante sua gestão, caso a hipótese seja aprovada pelo Congresso Nacional no bojo da votação de uma anistia para os condenados pela trama golpista. (Com informações da Folha de S.Paulo)

Eduardo ataca ala do partido de Bolsonaro que defende anistia a condenados pelo 8 de Janeiro sem incluir o seu pai
A visão do governo Lula sobre a proposta de "anistia alternativa" costurada pelo presidente do Senado
https://www.osul.com.br/fala-de-ciro-nogueira-presidente-do-partido-progressistas-que-liga-o-ministro-barroso-ao-8-de-janeiro-causa-irritacao-no-supremo/ Fala do presidente do partido Progressistas que liga o ministro Barroso ao 8 de Janeiro causa irritação no Supremo 2025-09-05
