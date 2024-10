Colunistas A volta do Aeroporto Salgado Filho

Por Flavio Pereira | 21 de outubro de 2024

Na pré-inauguração do Aeroporto sexta-feira (18), o vice-governador Gabriel Souza entre Milton Zuanazzi (Governo Federal), Ernani Polo (Secretario do Desenvolvimento Econômico), Ronaldo Santini (Secretario de turismo) e Frederico Antunes Líder do Governo). (Foto Divulgação: Joel Vargas/GVG)

Com 71 voos, e previsão de movimentação de 9 mil passageiros a Fraport retoma hoje a operação do aeroporto Salgado Filho, com cerca de 80% da capacidade operacional. Segundo a Fraport, a operação em pista reduzida (1.730m) será gradual, com uma capacidade total de receber até 128 frequências domésticas diariamente, aproximadamente 12 operações por hora, entre 8h e 22h. Em novembro, o movimento sobe para 122 pousos e decolagens. Antes da inundação, com funcionamento 100% do aeroporto, a média diária de voos era de 140 a 160 voos diários. O Aeroporto Internacional Salgado Filho foi fechado na noite de 3 de maio em razão da forte chuva. A retomada dos serviços acontece após mais de 170 dias desde que o estado atravessou um dos piores eventos climáticos registrados nas últimas décadas. O primeiro voo deve pousar no aeroporto por volta das 8h da manhã e tem como origem o terminal de Viracopos.

Ministro destacou trabalho da Fraport

No ato simbólico realizado na ultima sexta-feira, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho reconheceu o esforço da Fraport, concessionária do aeroporto, na retomada das operações:

“Eu vi muitas lutas que a Fraport enfrentou ao longo dessa caminhada e muito trabalho coletivo que foi feito ao longo desses últimos cinco meses ao lado do Governo Federal e do Governo do Estado”, destacou.

Base Aérea de Canoas teve marco histórico

A Base Aérea de Canoas, que atuou como alternativa no período de fechamento do Aeroporto Salgado Filho, registrou um marco histórico: recebeu, na manhã do dia 27 de maio, o primeiro voo comercial da história da unidade. Para facilitar o deslocamento dos passageiros, um ônibus realizava a conexão entre o ParkShopping e a base aérea.

Aeroporto retoma atividades. Estações do metrô seguem fechadas no centro

Enquanto o Aeroporto Salgado Filho retoma suas operações através da sua concessionaria Fraport, no centro de Porto Alegre, o metrô permanece ausente: as estações Mercado e rodoviária operadas pelo governo federal através da empresa Trensurb (Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre) permanecem fechadas. No caso da Estação Rodoviária, o caso é mais grave, porque com a eliminação da passarela aérea, o publico também se vê privado do acesso subterrâneo para a travessia até a avenida Júlio de Castilhos.

Ronaldo Nogueira projeta protagonismo do prefeito Luciano Pinto e do ministro Silvio Costa Filho

O ex-ministro do Trabalho, e atual deputado federal Ronaldo Nogueira avalia que a autorização para o Porto Meridional no município de Arroio do Sal, projeto ainda mais gigantesco que o Polo Petroquímico, tem uma dimensão social e econômica que transcende ao Rio Grande do Sul. Segundo ele, “o porto está unindo partidos, lideranças politicas e empresariais e a sociedade, porque vai estabelecer um marco nacional e internacional para o comércio marítimo, estabelecendo um círculo positivo de crescimento econômico, cuja estimativa inicial projeta sete mil empregos. A nossa bancada federal estará ao lado desse projeto”.

Para o deputado Ronaldo Nogueira, “o ministro de Portos Silvio Costa Filho e o futuro prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto da Silva, que pertencem ao nosso partido (Republicanos) terão papel importante na condução desse projeto estimado em mais de R$ 4 bilhões, e para o qual temos a presença e o apoio do governo estadual e das entidades representativas da economia do Rio Grande do Sul”.

