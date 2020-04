Colunistas Fatos Históricos do dia 26 de abril

Por Efemérides | 26 de abril de 2020

(Foto: Reprodução)

Eventos

1933 — Fundação da Gestapo, a força policial secreta oficial da Alemanha nazista.

1937 — Guerra Civil Espanhola: Guernica é bombardeada pela Luftwaffe (força aérea alemã).

1952 — Publicada a primeira edição da Revista Manchete, da Bloch Editores.

1954 — Começa a Conferência de Genebra, um esforço para restaurar a paz na Indochina e na Coreia.

1960 — Forçado pela Revolução de Abril, o presidente sul-coreano Syngman Rhee renuncia após 12 anos de governo ditatorial.

1962 — A sonda da NASA, Ranger 4, se espatifa no lado oculto da Lua.

1964 — Tanganica e Zanzibar fundem-se para formar a Tanzânia.

1965 — Inaugurada no Rio de Janeiro a TV Globo, que se tornaria a Rede Globo de Televisão.

1970 — Entra em vigor a Convenção para o Estabelecimento da Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

1986 — Ocorre o acidente nuclear de Chernobil.

2005 — Ocupação do Líbano pela Síria: sob pressão internacional, a Síria retira os últimos 14 mil militares do Líbano, terminando assim com 29 anos de ocupação militar desse país.

2012 – Ex-presidente liberiano Charles Taylor é condenado por crimes de guerra durante a Guerra Civil de Serra Leoa.

Nascimentos

1710 — Thomas Reid, filósofo britânico (m. 1796).

1774 — Christian Leopold von Buch, geólogo e paleontólogo alemão (m. 1853).

1785 — John James Audubon, naturalista e ilustrador norte-americano (m. 1851).

1798 — Eugène Delacroix, pintor francês (m. 1863).

1889 — Anita Loos, escritora norte-americana (m. 1981).

1900 — Charles Francis Richter, físico estadunidense (m. 1985).

1917 — Ieoh Ming Pei, arquiteto chinês.

1921 — François Picard, automobilista francês (m. 1996).

1924 — Gyula Kosice, escultor, poeta e artista plástico tcheco (m. 2016).

1932 — Mário Tupinambá, humorista brasileiro (m. 2010).

1949 — Carlos Bianchi, treinador argentino de futebol.

1954 — Walmor Oliveira de Azevedo, bispo brasileiro.

1955 — Rondinelli, ex-futebolista brasileiro.

1961 — Silval Barbosa, político brasileiro.

1963 — Alexei Bueno, poeta brasileiro; e Jet Li, ator chinês.

1977 — Tom Welling, ator estadunidense.

1978 — Stana Katic, atriz canadense.

1980 — Jordana Brewster, atriz estadunidense; e Channing Tatum, ator e dançarino estadunidense.

1981 — Diogo Nogueira, cantor brasileiro; e Mariana Ximenes, atriz brasileira.

1993 — Brunno Abrahão, ator brasileiro.

Falecimentos

1476 — Simonetta Vespúcio, modelo italiana (n. 1453).

1478 — Juliano de Médici, mecenas italiano (n. 1453).

1863 — João Francisco Lisboa, político, escritor e jornalista brasileiro (n. 1812).

1916 — Mário de Sá-Carneiro, escritor português (n. 1890).

1920 — Srinivasa Ramanujan, matemático indiano (n. 1887).

1938 — Edmund Husserl, filósofo austríaco (n. 1859).

1951 — Arnold Sommerfeld, físico alemão (n. 1868).

1969 — Morihei Ueshiba, mestre de artes marciais japonês (n. 1883).

1981 — Jim Davis, ator norte-americano (n. 1909).

1984 — Count Basie, músico e compositor norte-americano (n. 1904).

1989 — Lucille Ball, atriz e comediante norte-americana (n. 1911).

1996 — Thaís de Andrade, atriz brasileira (n. 1957).

2005 — Augusto Roa Bastos, escritor paraguaio (n. 1917).

2009 — Danny Kladis, automobilista norte-americano (n. 1917).

2017 — Jonathan Demme, cineasta estadunidense (n. 1944).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas