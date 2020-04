Colunistas Fatos históricos do dia 27 de abril

Por Efemérides | 27 de abril de 2020

(Foto: Reprodução)

Eventos

1905 — Inauguração da Exposição Universal em Liège.

1940 — Inauguração do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho em São Paulo.

1941 — Segunda Guerra Mundial: as tropas alemãs entram em Atenas.

1945 — Segunda Guerra Mundial: Benito Mussolini é capturado pela resistência italiana em Dongo, quando tentava fugir disfarçado de soldado alemão.

1960 — Togo ganha a independência da administração francesa do Protetorado das Nações Unidas.

1961 — Serra Leoa se torna independente do Reino Unido, com a nomeação de Milton Margai como primeiro-ministro.

1967 — Inauguração oficial da Expo 67 em Montreal, Quebec, Canadá com uma grande cerimônia de abertura transmitida para todo o mundo. É aberta para o público no dia seguinte.

1981 — Xerox PARC apresenta o mouse.

1986 — A cidade de Pripyat e seus arredores são evacuados, devido ao desastre de Chernobil.

2006 — Início da construção da Freedom Tower no local do antigo World Trade Center na cidade de Nova York.

2011 — Uma série de tornados de 25 a 28 de abril devasta partes da Região Sudeste dos Estados Unidos, especialmente os estados de Alabama, Mississippi, Geórgia e Tennessee. Somente neste dia, 205 tornados mataram mais de 300 pessoas e feriram centenas.

2014 — Os papas João XXIII e João Paulo II são canonizados e se tornam santos da Igreja Católica.

2018 — Após conferência intercoreana na Casa da Paz em Panmunjom, líderes das Coreias do Norte e do Sul concordam em encerrar formalmente a Guerra da Coreia no final do ano.

Nascimentos

1864 — Geoffrey Hall-Say, patinador artístico britânico (m. 1940).

1899 — Walter Lantz, cartunista e diretor de animação estadunidense (m. 1994).

1911 — Antonio Sastre, futebolista argentino (m. 1987).

1926 — Miguel Rosenberg, dublador e ator brasileiro (m. 2016).

1927 — Coretta King, ativista estadunidense (m. 2006).

1943 — Helmut Marko, ex-automobilista austríaco.

1946 — Gordon Haskell, músico britânico.

1948 — Josef Hickersberger, ex-futebolista e treinador austríaco de futebol.

1950 — Marlene Mattos, empresária e diretora de televisão brasileira.

1951 — Ace Frehley, músico norte-americano.

1959 — Andrew Fire, professor de genética e de patologia estadunidense.

1962 — Ángel Comizzo, ex-futebolista argentino.

1963 — Russell T Davies, roteirista e produtor de televisão britânico.

1964 — Dinho Ouro Preto, músico brasileiro; e Nizo Neto, ator e dublador brasileiro.

1975 — Patrícia de Sabrit, atriz brasileira.

1987 — William Moseley, ator britânico.

1991 — Isaac Cuenca, futebolista espanhol.

1992 — Ethiene Franco, ginasta brasileira; e Miguel Rômulo, ator brasileiro.

1999 — Brooklynn Proulx, atriz canadense.

Falecimentos

1742 — Nicholas Amhurst, poeta e escritor político britânico (n. 1697).

1794 — William Jones, orientalista e jurista britânico (n. 1746).

1825 — Vivant Denon, arqueólogo e artista francês (n. 1747).

1882 — Ferdinand Reich, químico alemão (n. 1799).

1936 — Karl Pearson, matemático britânico (n. 1857).

1937 — Antonio Gramsci, pensador marxista italiano (n. 1891).

1942 — Heinrich Burger, patinador artístico alemão (n. 1881).

1971 — Eneida de Moraes, escritora brasileira (n. 1904).

1977 — Charles Alston, pintor e escultor norte-americano (n. 1907).

1992 — Olivier Messiaen, compositor, organista e ornitologista francês (n. 1908).

1995 — Raphael Rabello, violinista e compositor brasileiro (n. 1962).

2007 — Kirill Lavrov, ator e diretor de teatro e cinema russo (n. 1925).

2009 — Craig Arnold, professor e poeta americano (n. 1967).

2016 — Umberto Magnani, ator brasileiro (n. 1941).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas