Fatos históricos do dia 13 de abril

13 de abril de 2020

Eventos

1849 — Hungria se torna uma república.

1941 — Assinado o Pacto de Neutralidade entre a União Soviética e o Japão.

1953 — O diretor da CIA, Allen Dulles, inicia o programa de controle mental, o Projeto MKUltra.

1960 — Os Estados Unidos lançam o Transit 1-B, o primeiro sistema de navegação por satélite do mundo.

1964 — No Oscar, Sidney Poitier se torna o primeiro afro-americano a ganhar o prêmio de Melhor Ator pelo filme de 1963 Lilies of the Field.

1970 — Um tanque de oxigênio a bordo da Apollo 13 explode, colocando a tripulação em grande perigo e causando grandes danos à nave espacial, durante a viagem de ida à Lua.

1975 — Massacre do Ônibus no Líbano: um ataque realizado pela resistência falangista mata 26 membros da milícia da Frente Popular para a Libertação da Palestina, marcando o início da Guerra Civil Libanesa, que duraria 15 anos.

1987 — Portugal e China assinam a “Declaração Conjunta Sino-Portuguesa sobre a Questão de Macau”, um acordo sobre a devolução de Macau em 1999 à República Popular da China.

2017 — Estados Unidos lançam maior bomba não-nuclear da história sobre o Afeganistão, a GBU-43, numa zona então supostamente ocupada por elementos do Daesh.

Nascimentos

1743 — Thomas Jefferson, político estadunidense (m. 1826).

1772 — Eli Terry, inventor estadunidense (m. 1852).

1836 — Vicente Cândido Figueira de Saboia, médico brasileiro (m. 1909).

1840 — Xoán Montes Capón, compositor e organista espanhol (m. 1899).

1846 — José Pedro Xavier da Veiga, historiador e político brasileiro (m. 1900); e William McGregor, dirigente de futebol britânico (m. 1911).

1906 — Samuel Beckett, dramaturgo e escritor irlandês (m. 1989).

1918 — Marília Batista, cantora, compositora e instrumentista brasileira (m. 1990).

1921 — Ivone Lara, compositora brasileira.

1927 — Maurice Ronet, ator e diretor de cinema francês (m. 1983).

1928 — Zilah Machado, cantora, compositora e percussionista brasileira (m. 2011).

1932 — Jennifer Nicks, patinadora artística britânica (m. 1980).

1937 — Edward Fox, ator britânico.

1938 — Alberto Salvá, cineasta espanhol (m. 2011).

1939 — Paul Sorvino, ator e escultor estadunidense.

1940 — Jean-Marie Gustave Le Clézio, escritor franco-mauriciano.

1946 — Al Green, cantor e compositor estadunidense.

1949 — Jean-Jacques Favier, astronauta francês.

1954 — Roberto Dinamite, ex-futebolista brasileiro.

1961 — Gilmar Sossella, político brasileiro.

1963 — Garry Kasparov, ex-enxadrista azerbaidjano.

1975 — Lou Bega, cantor e compositor alemão.

1982 — Bruno Gagliasso, ator brasileiro.

1993 — Letícia Bufoni, skatista brasileira.

Falecimentos

1695 — Jean de La Fontaine, poeta francês (n. 1621).

1855 — Henry De la Beche, geólogo britânico (n. 1796).

1966 — Carlo Carrà, pintor italiano (n. 1881).

2001 — Moacyr Deriquém, ator brasileiro (n. 1927).

2002 — Osvaldo Sargentelli, radialista e apresentador de televisão brasileiro (n. 1924).

2015 — Eduardo Galeano, jornalista e escritor uruguaio (n. 1940); e Günter Grass, escritor e artista plástico alemão (n. 1927).

