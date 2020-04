Colunistas Fatos históricos do dia 12 de abril

Por Efemérides | 12 de abril de 2020

Eventos

1861 — Guerra de Secessão: a guerra começa com as forças confederadas atacando o Forte Sumter, no porto de Charleston, na Carolina do Sul (EUA).

1877 — O Reino Unido anexa a República Sul-Africana.

1917 — Primeira Guerra Mundial: as forças canadenses completam com sucesso a tomada da serra de Vimy dos alemães.

1927 — Massacre de Xangai: Chiang Kai-shek ordena a execução em Xangai de membros do Partido Comunista da China, terminando com a Primeira Frente Unida.

1935 — Primeiro voo do Bristol Blenheim.

1961 — O cosmonauta soviético Iuri Gagarin se torna o primeiro ser humano a viajar para o espaço e realizar o primeiro voo orbital tripulado, Vostok I.

1981 — Ocorre o primeiro lançamento de um ônibus espacial (Columbia) – a missão STS-1.

1992 — O Euro Disney Resort inaugura oficialmente o seu parque temático Euro Disneyland. O resort e o nome de seu parque são posteriormente alterados para Disneyland Paris, na França.

2011 — Agência de Energia Atômica do Japão aumenta a gravidade do acidente nuclear de Fukushima I para o nível 7, o mais elevado da Escala Internacional de Acidentes Nucleares.

2012 — Junta militar toma o poder em golpe de Estado na Guiné-Bissau.

2014 — O Grande Incêndio de Valparaíso devasta a cidade chilena de Valparaíso, matando 16 pessoas, desabrigando cerca de 10 mil habitantes, e destruindo mais de 2 mil casas.

Nascimentos

1863 — Raul Pompeia, escritor brasileiro (m. 1895).

1884 — Otto Fritz Meyerhof, bioquímico e físico alemão (m. 1951).

1885 — Robert Delaunay, pintor francês (m. 1941).

1904 — David Jenkins, jogador de rugby britânico (m. 1951).

1912 — Oswaldo Louzada, ator brasileiro (m. 2008).

1921 — Lauro de Oliveira Lima, pedagogo brasileiro (m. 2013).

1923 — Ann Miller, atriz, cantora e dançarina norte-americana (m. 2004).

1931 — Chico Anysio, ator, diretor, compositor, escritor e comentarista brasileiro (m. 2012).

1933 — Montserrat Caballé, cantora lírica espanhola.

1936 — Charles Napier, ator estadunidense (m. 2011).

1940 — Herbie Hancock, músico norte-americano.

1946 — Ed O’Neill, ator estadunidense; e Nelson Jobim, jurista e político brasileiro.

1947 — David Letterman, apresentador de televisão e comediante estadunidense.

1956 — Walter Salles, cineasta brasileiro; e Andy García, ator cubano.

1959 — Via Negromonte, cantora e atriz brasileira.

1971 — Fernando Meligeni, ex-tenista brasileiro.

1975 — Camila Morgado, atriz brasileira.

1979 — Claire Danes, atriz estadunidense; e Jennifer Morrison, atriz estadunidense.

1980 — Brian McFadden, músico irlandês; e Geovanna Tominaga, apresentadora de televisão brasileira.

1994 — Isabelle Drummond, atriz brasileira; e Saoirse Ronan, atriz norte-americana.

1995 — Dener Gonçalves Pinheiro, futebolista brasileiro.

Falecimentos

1924 — Euclides Pinto Martins, aviador brasileiro (n. 1892).

1927 — Léon Denis, estudioso e escritor francês (n. 1846).

1945 — Franklin Delano Roosevelt, político norte-americano (n. 1882).

1968 — Afonso Pena Júnior, político e ensaísta brasileiro (n. 1879).

1981 — Joe Louis, pugilista estadunidense (n. 1914).

2009 — Francisco Stockinger, escultor, gravurista e chargista austríaco (n. 1919); Marilyn Chambers, atriz estadunidense (n. 1952); e João Herrmann Neto, politico brasileiro (n. 1946).

2011 — Serginho Leite, humorista e radialista brasileiro (n. 1955).

2012 — Marly Bueno, atriz brasileira (n. 1932).

2014 — Maurício Alves, futebolista brasileiro (n. 1990).

2016 — Francisco Nicholson, ator e encenador português (n. 1938).

2017 — Charlie Murphy, ator e roteirista americano (n. 1959).

