Futebol A volta do trio MSN? Técnico do Inter Miami fala sobre possível contratação de Neymar

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O atacante tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2025 mas já pode assinar um pré-contrato Foto: Reprodução/X/Barcelona O atacante tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2025 mas já pode assinar um pré-contrato. (Foto: Reprodução/X/Barcelona) Foto: Reprodução/X/Barcelona

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Recentemente, Neymar falou sobre uma possível ida para a MLS (Liga de futebol dos Estados Unidos) para encontrar seus velhos amigos da época do Barcelona, atualmente no Inter Miami.

“Obviamente, jogar novamente com Messi e Suárez seria incrível. Eles são meus amigos. Ainda falamos um com o outro. Seria interessante reviver esse trio. Estou feliz no Al-Hilal, estou feliz na Arábia Saudita, mas quem sabe… o futebol é cheio de surpresas” disse o brasileiro, em entrevista à CNN.

Porém, o técnico Javier Mascherano, do Inter Miami, descartou a possibilidade de contratação do craque no momento. O argentino comentou sobre as regras salariais impostas pela MLS e diz ser impossível pensar em negociar com o brasileiro.

“Não podemos falar sobre Ney porque não temos nada. Obviamente, Ney é um grande jogador. Todo técnico no mundo o quer, mas vocês conhecem as regras da MLS sobre limite salarial. Para nós, neste momento, é impossível pensar nele”, disse o treinador.

Neymar tem contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até junho de 2025 e já pode assinar um pré-contrato com outro clube desde o dia 1º de janeiro.

A permanência de Neymar no Al-Hilal começou a ser debatido devido às graves lesões e lentas recuperações desde sua chegada à equipe árabe. O atacante não conseguiu desempenhar o futebol esperado pela diretoria e foi perdendo espaço no elenco. Inclusive, o técnico Jorge Jesus não deseja inscreve-lo na liga saudita, pois irá perder algum jogador estrangeiro utilizado constantemente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/a-volta-do-trio-msn-tecnico-do-inter-miami-fala-sobre-possivel-contratacao-de-neymar/

A volta do trio MSN? Técnico do Inter Miami fala sobre possível contratação de Neymar

2025-01-11