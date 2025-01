Esporte “Seria ótimo ter Neymar na MLS” diz o chefe da FC Series

Uma possível transferência para o Inter Miami foi negada pelo técnico Mascherano

Com contrato com o Al-Hilal até junho de 2025, Neymar já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Segundo o jornal espanhol AS, seu vínculo com o clube não será renovado.

Durante uma entrevista à CNN, o brasileiro já havia revelado seu desejo de recriar o trio MSN, que fez sucesso no Barcelona com o trio de ataque composto por Neymar, Messi e Suárez, que atualmente estão no Inter Miami, dos Estados Unidos.

“Eles são meus amigos. Ainda conversamos. Seria interessante reviver este trio. Estou feliz no Al-Hilal, estou feliz na Arábia Saudita, mas quem sabe. O futebol é cheio de surpresas”, disse o jogador.

Ricardo Villar, CEO da FC Series, disse ao CNN Esportes S/A, que a MLS seria um bom destino para o brasileiro.

“Acredito que para liga [MLS] seria ótimo ter o Neymar. Para ele, quem sabe também? Pré-Copa do Mundo, estar nos Estados Unidos não seria nada mal. Não sei os planos dele, hoje a liga já melhorou muito também o nível competitivo dela. Claro que não é a Europa, mas já existe uma intensidade diferente e você está competindo no país que é o foco de tudo. Se ele vai jogar no mesmo time [Inter Miami] ou não, talvez nem seria justo isso, eu não sei, mas ele caberia em diferentes mercados dos Estados Unidos”, analisou Villar.

A FC Series 2025 é um torneio internacional de futebol que sucede a tradicional Florida Cup, servindo como preparação de pré-temporada para clubes de diversas partes do mundo. Este ano, o evento comemora seu décimo aniversário, trazendo uma edição especial com a participação de equipes brasileiras de destaque: Flamengo, Atlético-MG, Cruzeiro e São Paulo.

Apesar dos rumores sobre o retorno do trio MSN, o atual treinador do clube americano negou que haverá qualquer negociação com o jogador no momento, chegando a citar as regras da competição sobre a folha salarial.

“Não podemos falar sobre Ney porque não temos nada. Obviamente, Ney é um grande jogador. Todo técnico no mundo o quer, mas vocês conhecem as regras da MLS sobre limite salarial. Para nós, neste momento, é impossível pensar nele”, disse Javier Mascherano.

A permanência de Neymar no Al-Hilal começou a ser debatido devido às graves lesões e lentas recuperações desde sua chegada à equipe árabe. O atacante não conseguiu desempenhar o futebol esperado pela diretoria e foi perdendo espaço no elenco. Inclusive, o técnico Jorge Jesus não deseja inscreve-lo na liga saudita, pois irá perder algum jogador estrangeiro utilizado constantemente.

Neymar, atualmente no Al-Hilal, tem contrato com o clube saudita até junho de 2025, mas já está livre para iniciar negociações com outras equipes desde 1º de janeiro de 2025. Com possibilidade de novos destinos, Neymar afirmou estar feliz no atual clube e na Arábia Saudita, mas expressou entusiasmo com a ideia de jogar novamente ao lado de Messi e Suárez.

