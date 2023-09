Expointer ABCDB e Sebrae avaliam parceria para avaliação genômica de animais

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Convênio deve auxiliar criadores de Devon e Bravon no melhoramento dos rebanhos. Foto: Simone Müller Foto: Simone Müller

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma reunião entre a Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon (ABCDB), representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) do Rio Grande do Sul e criadores foi o primeiro passo para o estabelecimento de um convênio para fomentar a avaliação genômica dos rebanhos de Devon e Bravon, de associados do Rio Grande do Sul. O encontro ocorreu nesta quinta-feira (31), no estande da ABCDB no Parque Assis Brasil, durante a 46ª Expointer.

A avaliação genômica é uma ferramenta de seleção diferenciada, que vai acrescentar às informações do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne (PROMEBO®) e pode ser determinante na seleção de animais melhoradores dos plantéis. O exame é simples, basta a retirada de um tufo de pelos no rabo do animal, uma única vez. O material vai para análise em laboratório e os resultados fornecem 17 características que o criador pode utilizar da melhor forma.

Pela proposta, o Sebrae subsidia 50% do custo da análise, que atualmente é de R$ 235, e a outra metade pode ser paga em até 12 vezes. Também foram iniciadas as negociações para que a parceria ocorra em Santa Catarina, estado em que as raças Devon e o Bravon também são representativas.

Para a presidente da ABCDB, Elizabeth Cirne-Lima, a tecnologia é mais uma ferramenta de suporte para o criador fazer o processo de seleção nos seus cruzamentos. “É importante na complementaridade de informações sobre as habilidades genéticas de cada indivíduo e pode ser aplicado na escolha das características que mais lhe interessam, como a maciez da carne ou o caráter mocho, que é interessante na raça Devon”, resume. A dirigente lembra que “a qualidade do nosso rebanho Devon é vista como uma das melhores do mundo, isso ocorre por conta desse trabalho, sempre adotando novas tecnologias e buscando a excelência. O que a gente projeta como futuro é que os reprodutores e matrizes vão ser avaliados pelo genoma, não precisaremos mais olhar os animais e sim para a capacidade de transferir essas características para a sua prole”.

O serviço é realizado pela Neogen, empresa empresa líder mundial no mercado de genômica. Durante a reunião, os criadores esclareceram dúvidas com o zootecnista Wecksley Souza, executivo de contas da empresa no Brasil, que detalhou os benefícios da genômica. “Pode ser uma contribuição importante para os grupos de manejo que têm poucos animais, trazendo novas possibilidades de escolher animais mais cedo, fêmeas e machos com idade mais precoce, identificando o potencial genético de cada um e acasalando melhor. A genômica vem para contribuir nesse sentido, de escolher melhor esses animais e poder direcioná-los dentro do sistema de produção.”

Segundo André Bordignon, coordenador de Agronegócio do Sebrae-RS, a proposta de subsidiar a avaliação genômica visa uma melhoria dos rebanhos e, consequentemente, da qualidade da carne. “Trabalhamos nessa ponta da cadeia produtiva para que a carne chegue melhor ao consumidor final, que é quem manda na cadeia. Ele tem o seu direito de escolha e vai comprar o que achar melhor.” Bordignon explica que esse tipo de avaliação está começando pelo Rio Grande do Sul e para conseguir os resultados esperados é preciso ter um número razoável de animais: “no caso de uma amostra menor, o resultado pode não ser tão rápido quanto gostaria”.

O próximo passo é a ABCDB informar o número de produtores interessados e o mínimo de animais a serem testados para efetivar a proposta . A expectativa é que a assinatura da parceria ocorra ainda em 2023.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/abcdb-e-sebrae-avaliam-parceria-para-avaliacao-genomica-de-animais/

ABCDB e Sebrae avaliam parceria para avaliação genômica de animais

2023-09-01