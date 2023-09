Expointer Cotrijal irá ampliar três unidades de armazenagem com financiamento do BRDE

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2023

BRDE e Cotrijal assinam contrato de financiamento durante a Expointer. Foto: Carolina Greiwe/BRDE Foto: Carolina Greiwe/BRDE

A partir de uma nova parceria com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), a Cotrijal – Cooperativa Agropecuária e Industrial, com sede em Não-Me-Toque, irá realizar investimentos para aumentar a capacidade de armazenagem de grãos, em especial para a próxima safra de soja. O contrato de financiamento é de R$ 50 milhões e foi celebrado na última quinta-feira, durante a 46ª edição da Expointer.

Os investimentos serão alocados nas unidades de Vacaria, Encruzilhada do Sul e Capão Bonito do Sul. Durante o ato de assinatura, realizado na Casa BRDE, o vice-presidente e diretor de Operações do banco, Ranolfo Vieira Júnior, destacou a histórica parceria com a Cotrijal. “Estarmos presentes em mais um investimento importante da cooperativa indica o quanto o banco cumpre com sua missão de fomentar a economia gaúcha”, destacou Ranolfo. A parceria da Cotrijal com o BRDE iniciou na década de 80, destacando-se o apoio para a construção de Unidade de Beneficiamento de Sementes, com capacidade para 600 mil sacas.

Conforme o vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder, o novo investimento é estratégico para garantir uma melhor logística nas próximas colheitas. "Mesmo com a estiagem dos últimos anos, já tivemos problemas para receber a produção, imagina com uma safra a pleno", apontou. Maior cooperativa agropecuária do Estado, com um faturamento de R$ 5,8 bilhões no ano passado, a Cotrijal está presente em 53 municípios gaúchos e reúne 179 mil associados.

O diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto e o ex-governador do Paraná e ex-diretor do BRDE, Orlando Pessuti, estiveram presentes à assinatura do contrato. Prestigiaram ainda o ato o superintendente Financeiro e Administrativo da Cotrijal, Marcelo Ivan Schwalbert, e o superintendente regional do BRDE no Rio Grande do Sul, Maurício Mocelin.

