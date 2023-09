Rio Grande do Sul Canoas lança mutirão para zerar exames e cirurgias pelo SUS

Por Flavio Pereira | 1 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Prefeito de Canoas, Jairo Jorge lançou o programa Canoas + Saúde na manhã desta sexta-feira. Foto: Reprodução vídeo Prefeito de Canoas, Jairo Jorge lançou o programa Canoas + Saúde na manhã desta sexta-feira. (Foto: Reprodução vídeo) Foto: Reprodução vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, defendeu a realização de mutirões para colocar em dia os exames e cirurgias reprimidos, beneficiando usuários do SUS, o Sistema Único de Saúde. Foi no ato de lançamento do programa Canoas + Saúde, voltado à redução do tempo de espera nas filas do SUS.

O ato foi realizado no calçadão, no centro de Canoas onde foi instalado um posto para recadastramento dos usuários. Com a criação do Canoas + Saúde, os canoenses que aguardam pela realização de exames, consultas e cirurgias deverão atualizar suas demandas junto ao sistema da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O período de atualização acontece de 1º de setembro a 30 de novembro. O prefeito disse que “nosso objetivo é concentrar s cirurgias no hospital, e contratar 28 mil consultas em 20 meses,o que significa 2.890 consultas a mais, por mês”. Jairo Jorge lembra que “eu tinha o plano de fazer esse programa em 2022,mas para começar, precisaria atualizar o cadastro dos usuários,o que será feito agora”. Ele projeta que em dezembro, ou até janeiro do próximo ano, inicie o mutirão para zerar os procedimentos pendentes.

De acordo Jairo Jorge, o programa atenderá toda a cidade por meio dos pontos de atualização de demandas. “Temos milhares de pessoas em situação de fila, mas precisamos que elas procurem os pontos de atendimento para atualizar a situação. Com os dados reais, será possível dar rapidez às filas, contratar profissionais e fazer outros investimentos. A atualização de demandas é o passo principal nesse momento, para depois podermos organizar os mutirões de consultas, exames e cirurgias”, ressaltou.

O secretário de Saúde, Felipe Martini, destacou que o projeto marca uma nova fase para os serviços de saúde do município. “Esse é o momento para a virada de chave na saúde de Canoas. Dedicaremos todos os esforços para amenizar os problemas das filas e identificar situações como a de pacientes residentes na cidade que ainda constam na fila da nossa Central de Regulação, mas já realizaram os atendimentos via convênio ou em clínicas particulares”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/canoas-lanca-mutirao-para-zerar-exames-e-cirurgias-pelo-sus/

Canoas lança mutirão para zerar exames e cirurgias pelo SUS

2023-09-01