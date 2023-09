Agro Encontro Abelheiro é lançado oficialmente na Expointer

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2023

Lançamento ocorreu na Casa Raça Simental-Fleckvieh Foto: Divulgação Lançamento ocorreu na Casa Raça Simental-Fleckvieh. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A União Carazinhense de Apicultores e Meliponicultores (Ucapi) e a empresa Védera Brasil seguem firmes nos preparativos para a primeira edição do Encontro Abelheiro, que ocorrerá nos dias 3, 4 e 5 de novembro em Carazinho. O lançamento oficial do evento foi realizado na Expointer, em Esteio.

“Tem sido muito gratificante para todos nos engajarmos e dedicarmos tanto ao longo deste ano para tornar possível o Encontro Abelheiro. Os criadores de abelhas e o segmento como um todo merecem um evento à altura da importância que eles possuem. E esse lançamento só reforça nosso compromisso com o setor e nos deixa com uma alta expectativa para o evento”, destacou César Souza, presidente do Encontro Abelheiro.

O lançamento ocorreu na noite de quinta-feira (31), na Casa Raça Simental-Fleckvieh, no Parque Assis Brasil.

Atrações confirmadas

O Encontro Abelheiro vai apresentar inúmeras atrações que mostram o potencial econômico da criação de abelhas. O evento terá vários expositores, e um dos atrativos serão os estandes com venda e degustação de mel.

Outro destaque serão os convidados especiais, que irão debater com o público e criadores de abelhas informações importantes sobre o setor. Estão confirmadas as presenças da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e do Consulado Argentino de Uruguaiana. O evento também contará com instituições financeiras, aproximando criadores de abelhas de linhas de crédito.

Mais informações podem ser obtidas no site encontroabelheiro.com.br.

