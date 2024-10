Inter Abel Braga revela que pode voltar ao Inter em 2025

Abel Braga é considerado um dos maiores técnicos na história do Inter, onde conquistou a Copa Libertadores e o Mundial em 2006

O ex-técnico do Inter, Abel Braga, revelou que está próximo de retornar ao clube. O profissional contou que D’Alessandro, diretor esportivo do Inter, deseja contar com ele como coordenador para a temporada de 2025. Segundo Abel, a decisão agora é de Alessandro Barcellos, presidente do Colorado.

“Da mesma maneira que eu queria o D’Alessandro [quando negociou sua vinda ao Inter], ele também gostaria que eu estivesse junto com ele. Claro, isso depende do presidente”, contou.

Em julho, Abel Braga esteve muito perto de retornar ao Inter como treinador, durante troca de Eduardo Coudet por Roger Machado, mas a enchente foi um dos motivos que dificultaram sua volta.

“Teve uma conversa antes do jogo na Argentina [contra o Rosario Central], e estava tudo dentro do que se esperava. Mas surgiu a lamentável tragédia que aconteceu em Porto Alegre, e isso dificultou muito. Minha netinha estava para nascer, então preferi ficar aqui [no Rio de Janeiro]”, explicou Abel.

Atualmente o ex-treinador está fora do futebol. Seu último trabalho foi em 2023 como coordenador técnico. Abel é considerado um dos maiores técnicos na história do Inter, onde conquistou a Copa Libertadores e o Mundial em 2006.

Abel Braga revela que pode voltar ao Inter em 2025

