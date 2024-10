Grêmio Garantindo foco no Gre-Nal e explicando ausência de Renato Portaluppi no treino, vice do Grêmio concede entrevista coletiva

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O dirigente (foto) explicou a ausência de Renato Portaluppi no treinamento de segunda-feira (14) e comentou sobre o clássico Gre-Nal Foto: Lucas Uebel/Grêmio "Só espero que o seu Bruno Arleu honre o seu distintivo Fifa e passe desapercebido no clássico e que o jogo seja decidido dentro de campo". (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, concedeu uma entrevista coletiva após o treino desta quinta-feira (17). Entre todos os assuntos discutidos, o dirigente explicou a ausência de Renato Portaluppi no treinamento de segunda-feira (14), comentou sobre o clássico Gre-Nal e reclamou de “tentativa de condicionamento da arbitragem” por parte do Inter.

O elenco se reapresentou no CT na última segunda-feira após quatro dias de folga, e deu início a preparação para partida contra o Inter sem o comando de Renato, que com um dia a mais de descanso, se reapresentou na terça-feira (15). De acordo com Brum, a ausência do treinador não impactou nas atividades da equipe, visto que nenhum trabalho tático seria realizado no dia.

“A folga que o Grêmio concedeu aos funcionários foi previamente combinada, e atrelada ao bom resultado contra o Fortaleza. A CBF [Confederação Brasileira de Futebol] marcou esse jogo contra o Atlético-MG e a folga foi empurrada para a frente. Tivemos uma semana cheia para trabalhar. O Renato entra na parte técnica, tática e anímica. O que não foi trabalhado na última segunda-feira” disse o vice.

Em uma temporada abaixo do esperado para o Grêmio, o dirigente garante que uma vitória no Gre-Nal melhoraria o ânimo do Tricolor para o restante da temporada, porém garante que, um resultado negativo não vai interferir no planejamento no clube na continuação do Campeonato Brasileiro.

“Ganhar um Gre-Nal é sempre mais gostoso. Estamos muito motivados para fazer uma reta final de temporada e tentar compensar tudo que aconteceu por fatores que a gente já debateu. Então, o foco é total no jogo. Eu posso garantir para o torcedor que o Grêmio vai fazer um jogo muito forte no sábado e se Deus quiser sair com um excelente resultado” reforçou Brum.

Ao final, Antônio também comentou sobre a polêmica da arbitragem do clássico, que será apitado por Bruno Arleu de Araújo, a escolha da CBF. O Inter realizou um protesto formal sobre a decisão e que gerou críticas do dirigente gremista.

“É um árbitro que já teve alguns problemas em arbitragens de jogos do Grêmio. Eu não vou entrar mais nessa polêmica. Quem está tentando condicionar a arbitragem é o Inter e não o Grêmio. Qual o clima que está sendo gerado para o árbitro em um estádio com 50 mil pessoas em que o presidente do Inter chama o árbitro de vagabundo numa súmula? Que clima que se gera isso, não é condicionamento de arbitragem? Isso não é retrogrado? Só espero que o seu Bruno Arleu honre o seu distintivo Fifa e passe desapercebido no clássico e que o jogo seja decidido dentro de campo” concluiu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/garantindo-foco-no-gre-nal-e-explicando-ausencia-de-renato-portaluppi-no-treino-vice-do-gremio-concede-entrevista-coletiva/

Garantindo foco no Gre-Nal e explicando ausência de Renato Portaluppi no treino, vice do Grêmio concede entrevista coletiva

2024-10-17