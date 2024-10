Inter Inter realiza penúltimo treino antes do clássico Gre-Nal pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Roger Machado tem mais um dia para definir o time para a partida contra o rival Foto: Ricardo Duarte/Inter Roger Machado tem mais um dia para definir time para partida contra o rival. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quase finalizando suas preparações para o clássico Gre-Nal 443 pelo Campeonato Brasileiro, o Inter treinou na manhã desta quinta-feira (17) sob comando do técnico Roger Machado, que optou pelos portões fechados para a imprensa.

O treinador contou com o retorno de Rochet e Enner Valencia, que voltaram de suas seleções após a pausa para a data FIFA, e estão a disposição do jogador para a partida contra o Grêmio. Thiago Maia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não jogará.

O Inter ocupa a sexta posição do Brasileirão, com 46 pontos, enquanto o rival está em 11°, com 35 pontos. A partida acontece neste sábado (19), às 16h, no estádio Beira-Rio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-realiza-penultimo-treino-antes-do-classico-gre-nal-pelo-brasileirao/

Inter realiza penúltimo treino antes do clássico Gre-Nal pelo Brasileirão

2024-10-17