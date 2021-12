Esporte Abel Ferreira, do Palmeiras, é eleito o melhor técnico da América

31 de dezembro de 2021

O técnico português venceu duas Libertadores em 2021, feito inédito na história do futebol. (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Bicampeão da Libertadores com o Palmeiras – com os dois títulos conquistados em 2021 –, Abel Ferreira foi eleito o melhor técnico da América na tradicional eleição anual do jornal El País, do Uruguai.

O português ficou à frente de Marcelo Gallardo, do River Plate, e de Lionel Scaloni, campeão da Copa América com a Argentina.

Abel recebeu 77 votos na eleição feita por especialistas, 36% do total. Foram só seis votos a mais do que Gallardo, campeão argentino com o River. Scaloni recebeu 43 votos.

Entre os brasileiros, também foram votados Tite (oito votos, quarto lugar) e Cuca (sete votos, quinto lugar).

No Palmeiras, Abel venceu a Libertadores de 2020, que teve sua final disputada no final de janeiro deste ano por causa da pandemia de covid-19, e defendeu o título há um mês, quando bateu o Flamengo em Montevidéu.

O time ainda foi campeão da Copa do Brasil de 2020, outro torneio que só terminou em 2021, ao vencer o Grêmio na decisão.

O foco do clube, agora, é que 2022 seja ainda mais histórico. O primeiro objetivo é conquistar o Mundial de Clubes.

Para isso, a diretoria trabalha em busca de ao menos uma contratação que esteja entre as maiores da história do clube. O Palmeiras promete abrir o bolso para comprar um centroavante que chegue para ser titular e fazer a diferença no setor ofensivo.

O calendário será extenso em 2022. O Palmeiras disputará Campeonato Paulista, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

