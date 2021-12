Mundo Países asiáticos comemoram ano novo com festas menores; já é 2022 por lá

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2021

Fogos de artifício explodem sobre o rio Chao Phraya durante as celebrações do Ano Novo em Bangkok, Tailândia. (Foto: Reprodução)

Já é 2022 em países da Ásia e da Oceania e, em muitos locais, o Ano Novo chegou de forma silenciosa por causa da pandemia do coronavírus.

Na Ásia, festas foram canceladas ou então feitas em versões menores.

Em Tóquio, no Japão, as celebrações foram proibidas no distrito de Shibuya. O primeiro-ministro Fumio Kishida pediu para que as pessoas usassem máscaras e limitassem o número de visitas em casa.

Já na Tailândia, o novo ano foi recebido com queima de fogos de artifícios sobre o rio Chao Phraya.

Na China houve cancelamentos de festas de fim de ano. E, na Coreia do Sul, uma cerimônia de toque de sinos foi cancelada pelo segundo ano seguido. O governo prorrogou as regras de distanciamento social recentemente.

Na Indonésia não só não há previsão de festas como 11 estradas foram fechadas.

Já em Taiwan, houve queima de fogos de artifício em meio ao tempo chuvoso na cidade de Taipé.

Oceania

Não houve espetáculo oficial de fogos de artifício em Auckland, Nova Zelândia, na chegada de 2022. O país fez um show de luzes no lugar dos fogos de artifícios.

Na Austrália houve um espetáculo tradicional, com os fogos de artifício perto do porto de Sydney e da Casa de Ópera da cidade.

Os australianos fizeram filas para garantir um bom lugar para ver os fogos. O primeiro-ministro, Scott Morrisson, disse que eles deveriam aproveitar a noite.

Europa

Em países como a França, o Reino Unido e a Malásia, onde geralmente há fogos de artifício em construções icônicas como o Arco do Triunfo, o Big Ben e as Torres Petronas, respectivamente, não haverá espetáculo.

EUA

Em Nova York haverá um evento, mas com restrição de público – a multidão será equivalente a 25% do tamanho da lotação tradicional em Times Square, onde acontecem as festas de Ano Novo. Para entrar, será preciso mostrar comprovante de vacinação, usar máscara e respeitar o distanciamento social.

