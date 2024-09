Futebol Abel Ferreira e a condição para renovar com o Palmeiras

25 de setembro de 2024

Saudações aos apaixonados pelo futebol brasileiro! Não é todo dia que testemunhamos uma vitória tão avassaladora como a de 5 a 0 do Palmeiras sobre o Criciúma. No entanto, além da competência técnica e tática exibida em campo, há outros elementos dignos de análise. Algumas de vocês até podem ter usado o código bônus para apoiar seu time de uma forma mais apaixonada. Abel Ferreira, o técnico português à frente do Alviverde, compartilhou insights valiosos sobre o período de duas semanas sem jogos e a influência desse intervalo no desempenho do time. Ele também levantou questões pertinentes sobre seu futuro no comando do elenco do Palmeiras.

Tempo para viver e treinar

“Tivemos tempo para viver.” Com essa frase, Abel Ferreira deu início a sua explicação sobre o desempenho espetacular do Palmeiras no domingo dia 15 de setembro. A equipe não apenas aproveitou os treinamentos aprofundados e específicos, mas também descansou a mente e o emocional. Para Abel, essas duas semanas sem partidas foram essenciais para os jogadores recarregarem as energias e se prepararem para o confronto.

Os jogadores são seres humanos, com necessidades que vão além das obrigações profissionais. Segundo Abel, “Descansar a mente e o emocional é fundamental. E tempo para treinar, preparar os jogadores.” Este equilíbrio entre atividades físicas e saúde mental certamente contribuiu para o vigor exibido no Allianz Parque.

Prioridades além do campo

Além de abordar o bem-estar dos jogadores, Abel Ferreira fez questão de sublinhar a importância do equilíbrio vida-trabalho. Ele falou com sensibilidade sobre sua própria necessidade de dedicar tempo à família e outras esferas de sua vida pessoal. “É preciso descansar, ter tempo para família. Sou pai e marido, não só treinador. E gosto de viver.”

Abel deixou claro que, para ele, ter uma vida plena fora das responsabilidades do futebol é crucial. É um sentimento que muitos de nós podem compartilhar. Quem não quer tempo para desfrutar com os entes queridos e realizar atividades que trazem alegria?

Futuro e condições para renovação

Abel Ferreira também se pronunciou sobre seu futuro junto ao Palmeiras, e o fez de maneira bem-humorada, mas com um toque de seriedade. Ele sugeriu que uma reorganização no calendário de futebol brasileiro poderia ser decisiva para sua permanência no clube após o término do seu contrato, previsto para dezembro de 2025.

“Se calhar, se a Leila quiser, se jogarmos semana a semana, consigo ficar aqui até 2027 ou 2030,” disse Abel, sorrindo. Apesar do tom descontraído, ele levantou um ponto crucial: o atual calendário, repleto de jogos e viagens constantes, impõe um desgaste significativo aos jogadores e ao próprio treinador. Para Abel, uma estrutura melhor organizada poderia elevar ainda mais o nível do futebol no País.

Apoio da torcida

Um detalhe que Abel destacou foi o papel fundamental da torcida. Mesmo fora das competições da Copa e Libertadores, os palmeirenses lotaram o Allianz Parque e mostraram todo o seu apoio. Abel fez questão de agradecer: “A vitória é dos jogadores e da torcida, agradeço pelo carinho.” Para ele, o incentivo vindo das arquibancadas é parte indispensável do sucesso da equipe.

O que esperar do futuro?

Com as eleições presidenciais do clube se aproximando em novembro, tanto Leila Pereira quanto Savério Orlandi têm planos de manter Abel Ferreira no comando técnico do Palmeiras. Os torcedores podem manter o otimismo, pois o compromisso com a qualidade de vida e o desejo de “viver” podem ser o alicerce para futuras conquistas.

Então, nação alviverde, o que resta é continuar apoiando e acreditando. Quem sabe, com um pouco mais de “tempo para viver,” não conquistam ainda mais glórias?

