Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

Felipe Melo (foto) é acusado de intimidar adolescente Foto: Lucas Merçon/Fluminense Felipe Melo é acusado de intimidar adolescente. (Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O zagueiro Felipe Melo foi acusado de intimidar e constranger um adolescente ao descobrir sua torcida pelo Botafogo, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A mãe do torcedor abriu um registro de ocorrência contra o jogador e conta que o seu filho teria cumprimentado o atleta enquanto o mesmo saía da quadra poliesportiva do condomínio.

Vanessa Cruz de Azevedo Ferreira, mãe do adolescente relata que o jogador havia perguntado para o menino qual o time que ele torcia. Revoltado com a resposta, Felipe Melo teria encostado seu rosto com o do torcedor para assustá-lo. Vanessa conta que o jogador parecia estar com ódio e perguntava para o garoto se ele estava o fazendo de “otário”. Segundo o relato, o zagueiro do Fluminense precisou ser contido por outro homem.

De acordo com o ECA (Estatuto da criança e o adolescente), submeter uma criança ou adolescente a vexame e constrangimento é crime. O caso foi registrado no Departamento de Polícia da Barra da Tijuca.

