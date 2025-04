Futebol Veja os quatro nomes que a CBF cogita para comandar a Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2025

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, anuncia a demissão do técnico Dorival Júnior. (Foto: CBF)

Abel Ferreira, Carlo Ancelotti, Jorge Jesus e José Mourinho. De acordo com informações do apresentador André Rizek, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) trabalha com esses quatro nomes de estrangeiros para escolher o próximo treinador da seleção brasileira.

“Eu vou confirmar para vocês quatro nomes que estão na mesa da CBF. Os quatro nomes são os preferidos e estão sendo avaliados. Tenho para mim que o preferido deles é o Jorge Jesus. O principal nome, o mais plausível é o Jesus. Mas, além do Jesus, tem o Abel Ferreira, Carlo Ancelotti e a novidade, que não foi falada ainda, José Mourinho entrou na lista de nomes avaliados”, disse o jornalista Rizek.

O interesse no italiano Carlo Ancelotti é antigo. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, queria contratá-lo no ano passado, mas a negociação não avançou. O treinador tem contrato com o Real Madrid até o meio de 2026. Uma saída antes disso só teria chance de ocorrer após o time espanhol disputar o Mundial de Clubes deste ano, que termina em julho.

“Na minha percepção, o Ancelotti seria o nome dos sonhos. Já não é de hoje que o Ancelotti é o nome dos sonhos. Me parece também o nome mais difícil de todos esses. Ancelotti é o nome dos sonhos e tem contrato com o Real Madrid até junho do ano que vem, mas o preferido por uma questão de praticidade, o contrato dele acaba em maio, antes do Mundial de Clubes, e ele já deu inúmeros sinais de que adoraria dirigir a seleção brasileira. Por isso que eu opino, entendo, por aquilo que eu apurei que Jesus seria o nome mais a mão. Embora o Ancelotti seja o grande sonho”, disse Rizek.

O Al-Hilal de Jorge Jesus disputa o Mundial de Clubes no meio do ano, assim como o Palmeiras de Abel Ferreira. Já José Mourinho, outro português, dirige o Fenerbahçe, da Turquia, fora da competição.

O Brasil tem seus próximos jogos em junho, contra Equador (fora) e o Paraguai (casa). A Seleção está em quarto lugar nas Eliminatórias, com 21 pontos. As seis primeiras avançam de forma direta para a Copa do Mundo de 2026. Se esperar algum treinador que irá participar do Mundial, a Confederação Brasileira de Futebol teria de colocar alguém interinamente nestas partidas.

Dorival Júnior foi demitido da Seleção na última sexta-feira, três dias depois de o Brasil ter perdido por 4 a 1 para a Argentina. Ele foi o terceiro treinador do Brasil neste ciclo. Após a saída de Tite depois da Copa do Mundo de 2022, a seleção brasileira teve Ramon Menezes e Fernando Diniz interinamente em 2023 antes da contratação de Dorival, em janeiro de 2024.

2025-04-03