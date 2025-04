Futebol Renato Portaluppi terá o maior salário de um técnico na história do Fluminense; saiba o valor

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2025

Ao todo, Renato receberá R$ 13,5 milhões até o fim do contrato em dezembro. (Foto: Divulgação/Fluminense)

Anunciado na quinta-feira (3) como novo técnico do Fluminense, Renato Portaluppi receberá o maior salário de um técnico na história do clube carioca. Ao todo, ele receberá R$ 13,5 milhões até o fim do contrato, em dezembro – por mês, o valor é de R$ 1,5 milhão.

O contrato conta com a possibilidade de extensão do vínculo por mais uma temporada. Além de Portaluppi, os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles chegam ao Flu para compor a comissão técnica.

Esta é a sexta passagem do comandante gaúcho pelo comando do Tricolor das Laranjeiras, onde também vestiu a camisa como atacante. Renato atuou pelo Fluminense em 1996, 2002 a 2003, 2007 a 2008, 2009 e 2014. Na primeira vez, ele lesionou o joelho como jogador e acabou assumindo interinamente o comando da equipe para ajudar o clube carioca a fugir do rebaixamento. Entretanto, o Tricolor caiu, mas permaneceu na 1ª Divisão.

No comando da equipe, o técnico de 62 anos conquistou o título da Copa do Brasil de 2007 e também foi vice-campeão da Conmebol Libertadores em 2008.

A última passagem de Renato no Fluminense ocorreu em 2014, quando permaneceu por apenas três meses. Ele foi demitido após ser eliminado nas semifinais do Campeonato Carioca pelo Vasco da Gama e também apor eliminação pelo América de Natal na terceira fase da Copa do Brasil. (Com informações do portal Metrópoles)

