Futebol Vinícius Jr. iguala Ronaldo como o brasileiro com mais gols marcados pelo Real Madrid

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ao todo, Vini marcou 104 gols em 307 partidas, além de dar 71 assistências. (Foto: Real Madrid/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aos 24 anos, Vinícius Júnior não cansa de bater recordes com o Real Madrid e, nesse sábado (5), contra o Valencia, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, alcançou mais um. Com o gol marcado, o atacante se tornou o brasileiro com mais gols na história do clube espanhol, empatado com Ronaldo. Ambos balançaram as redes 104 vezes.

Atrás de Vini Jr., na lista dos brasileiros com mais gols na história do time merengue, está seu atual companheiro de time Rodrygo. Com 68 gols, o atacante está na terceira colocação, empatado com o compatriota Roberto Carlos. O ranking dos goleadores do Brasil no Real Madrid também conta com nomes como Marcelo, Kaká, Robinho, Sávio e Casemiro.

E a marca foi alcançada com emoção no Estádio Santiago Bernabéu, já que, no início do 1º tempo contra o Valencia, Vini chegou a perder um pênalti, defendido pelo goleiro Mamardashvili. Não bastasse a chance desperdiçada, Diakhaby, aos 15 minutos, ainda abriu o placar para a equipe visitante.

Mas, no 2º tempo, o Valencia, maior vítima dos gols do artilheiro brasileiro, viu a sina se repetir: Vini Jr. balançou as redes aos 4 minutos, empatando o jogo em 1 a 1. Este foi o 9º gol do atacante contra o clube. Aos 31 minutos, no entanto, Vinicius foi substituído.

No apagar das luzes, entretanto, o Valencia voltou a marcar, com Hugo Duro, aos 49 minutos, derrotando o clube merengue no Santiago Bernabéu. Agora, o vice-colocado Real, que tinha a chance de colar no líder Barcelona, está a três pontos do clube catalão, que ainda pode ampliar a vantagem neste sábado, ao entrar em campo contra o Real Betis.

Principal jogador do atual elenco do Real Madrid, Vini Jr. vem colocando seu nome na história do clube merengue. Ao todo, o brasileiro, que desembarcou em Madri no início da temporada 2018/19, marcou 104 gols em 307 partidas, além de dar 71 assistências. O craque brasileiro também está no top-20 dos maiores artilheiros da história do time espanhol.

Dos 104 gols de Vini Jr. com a camisa do Real Madrid, mais de 90% foram com a bola rolando. A perna direita é a preferida, mas o camisa sete do Real Madrid já balançou as redes com a esquerda, de cabeça, de ombro e peito. O Campeonato Espanhol é competição favorita do brasileiro, que também balançou as redes na Copa do Rei, Mundial de Clubes, Supercopa da Espanha e Champions League.

Neste século, o brasileiro é um dos maiores artilheiros do Real Madrid entre todas as nacionalidades. Vinícius Júnior está a dois tentos de igualar Gareth Bale e entrar no top-5. Além do galês, o atual camisa 7 do time merengue também está atrás de Gonzalo Higuaín, Raúl, Karim Benzema e Cristiano Ronaldo — nenhum destes atua mais pela equipe espanhola.

Vini Jr. também é o sétimo maior artilheiro da história do Real Madrid na Champions League. O camisa sete balançou as redes 28 vezes na competição — com dois gols em duas finais — e está três atrás de Gento, uma das lendas da história do clube. Nesta edição da competição, o brasileiro tem sete gols marcados e duas assistências em nove partidas.

Vinicius Junior tem tudo para continuar colocando seu nome na história do Real Madrid. Com números impressionantes, o brasileiro tem contrato com o time merengue até o meio de 2027 e, recentemente, ambas as partes abriram negociações para a extensão do vínculo, que é um desejo do atual camisa 7. Ele, inclusive, chama a atenção do futebol saudita, mas disse não ter recebido nada oficial.

“Eu não sei de nada, ninguém conversou comigo (da Arábia Saudita). Tenho que falar com o presidente. Tomara que eu possa continuar aqui por muito tempo. Essa competição nos dá um algo a mais, e eu quero fazer história”, afirmou Vini Jr. após a vitória por 3 a 2 na partida de ida dos playoffs da Champions, contra o Manchester City. (Com informações do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/vinicius-jr-iguala-ronaldo-como-o-brasileiro-com-mais-gols-marcados-pelo-real-madrid/

Vinícius Jr. iguala Ronaldo como o brasileiro com mais gols marcados pelo Real Madrid

2025-04-05