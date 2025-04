Seleção Candidato a técnico da Seleção Brasileira, ex-treinador da Itália é oferecido e CBF avalia

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Roberto Mancini está livre no mercado desde outubro, quando deixou o comando da Seleção da Arábia Saudita. (Foto: UEFA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Roberto Mancini é mais um cotado para ser o novo técnico da seleção brasileira. De acordo com o “Goal”, o ex-treinador da Itália foi oferecido por intermediários para ocupar a vaga de Dorival Júnior e o nome é avaliado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Segundo o veículo, o interesse de Mancini seria não só comandar o Brasil, mas também ajudar em um projeto para reformular o futebol de seleções no País. Nos últimos meses, o italiano se aproximou do futebol brasileiro e chegou a negociar com John Textor para assumir o Botafogo no início do ano, mas o negócio não avançou.

Roberto Mancini está livre no mercado desde outubro, quando deixou o comando da Seleção da Arábia Saudita. Campeão da Eurocopa de 2021 com a Itália, ele também fez história comandando Inter de Milão e no Manchester City.

A CBF prega cautela na escolha do novo treinador, mas quer ter uma definição até a próxima Data Fifa. José Mourinho, Jorge Jesus, Carlo Ancelotti e Abel Ferreira também são avaliados.

Todos os nomes indicam que a Seleção partirá mesmo para um técnico estrangeiro, já que não há nenhum brasileiro cogitado.

O favorito segue sendo Jorge Jesus. O ex-técnico do Flamengo está em fim de contrato com o Al-Hilal e seria uma contratação mais viável em relação aos outros nomes estudados. Além disso, o português já disse algumas vezes que tem o sonho de treinar a Seleção Brasileira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção

https://www.osul.com.br/candidato-a-tecnico-da-selecao-brasileira-ex-treinador-da-italia-e-oferecido-e-cbf-avalia/

Candidato a técnico da Seleção Brasileira, ex-treinador da Itália é oferecido e CBF avalia

2025-04-05